Así es Relevent: la promotora que ha cancelado el Villarreal – Barcelona de Miami

No habrá Villarreal - Barcelona en Miami.El anuncio de la cancelación provocó un gran enfado en todos los afectados, desde Fernando Roig Negueroles por parte del Villarreal, como se pudo ver en las gradas de La Cerámica durante su partido ante el Manchester City, hasta Javier Tebas, presidente de LaLiga que pasó al ataque en sus redes sociales: "Se apela a la 'integridad de la competición' desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva".

LaLiga, Villarreal y Barcelona estaban convencidos de que ese partido se iba a disputar en Estados Unidos, pero todo saltó por los aires durante este martes durante la jornada de Champions League que estaban disputando el Submarino y el conjunto culé. El comunicado de la entidad presidida por Javier Tebas fue claro y conciso: "LaLiga informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLiga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

El comunicado explica claramente que la decisión de suspender el partido no es de LaLiga sino de la promotora, que es Relevent. La incertidumbre que explica el comunicado llevó a la promotora a tomar la decisión por el siguiente motivo, revelado por 'The Athletic': "Hay un tiempo insuficiente para ejecutar apropiadamente un evento de esta escala. Sería además irresponsable empezar a vender entradas sin que el encuentro esté confirmado". Relevent no tiene demasiado nombre en España, pero es una empresa con mucho peso en el deporte y que cogerá más en los próximos años.

¿Qué es Relevent?

La propia empresa se autodefine en su página web: "Relevent es el socio comercial privado líder a nivel mundial, especializado en el fútbol internacional. Trabajamos con ligas, organismos rectores y otras propiedades que venden derechos de medios, patrocinio y licencias. Relevent se ha labrado una reputación por establecer alianzas creativas y personalizadas con las principales ligas, maximizando la calidad, la emoción y el interés de los aficionados, a la vez que ofrece valor a todas las partes interesadas, incluyendo clubes, empresas de medios, socios de marca y más".

Así es Relevent: la promotora que ha cancelado el Villareal – Barcelona de Miami Relevent

Fue fundada en 2013 por Stephen Ross, dueño de los Miami Dolphins, con el objetivo de realizar grandes giras de clubes europeos de fútbol en América. Tiene su sede en Nueva York, pero cuenta con oficinas satélite planificadas en Londres (sede de la filial UEFA), Miami, Doha y el Sudeste Asiático. Cuenta con la subsidiaria Relevent Football Partners, constituida para gestionar los derechos globales de las competiciones de clubes masculinos de la UEFA.

Los ambiciosos proyectos de la promotora que ha suspendido el Villarreal - Barcelona

La primera iniciativa de Relevent fue el torneo International Champions Cup (ICC), un campeonato veraniego de clubes europeos de primer nivel organizado por Relevent desde 2013. Real Madrid y Barcelona han participado en muchas ediciones. No es su único proyecto, también cuenta con LaLiga North America, una alianza de 20 años con LALIGA para Norteamérica y Centroamérica, una alianza de 17 años con la Bundesliga para América, la plataforma de eventos Premier League Summer Series en Estados Unidos, una alianza de derechos de medios, contenido y marketing con la EFL en América. Su trabajo se basa los siguientes cuatro ámbitos:

Venta de derechos de medios (televisión, streaming) para competiciones de fútbol.

(televisión, streaming) para competiciones de fútbol. Venta de patrocinio y licencias comerciales.

y licencias comerciales. Organización y producción de eventos de fútbol (torneos, partidos amistosos, giras) para clubes y selecciones.

(torneos, partidos amistosos, giras) para clubes y selecciones. Creación de plataformas regionales y joint-ventures para expansión internacional (por ejemplo, en Norteamérica y Latinoamérica).

Relevent y UEFA: acuerdo histórico con revolución en la Champions League

Pese a la iniciativa que revolucionó las pretemporadas de los equipos y a los acuerdos con LaLiga, el negocio más importante de Relevent es con la UEFA. Entre 2024 y 2027 tiene un acuerdo para representar los derechos de medios de sus competiciones masculinas de clubes en Estados Unidos, pero lo realmente espectacular es el acuerdo histórico para representar los derechos de medios y patrocinio globales de las competiciones masculinas de clubes de la UEFA para el ciclo 2027-2033.

Esta innovadora licitación de derechos en todo el mundo para las competiciones masculinas de clubes de la UEFA a partir de la temporada 2027-28. Se aprobó una estrategia comercial "más ágil e innovadora" que planea adaptarse a "un panorama mediático en rápida evolución" y revolucionar la Champions League. El cambio más llamativo para el espectador será que el primer martes de la competición únicamente se jugará un encuentro inaugural con el campeón de la edición anterior, dejando el resto repartidos entre el miércoles y jueves de la misma semana.

Fútbol.- UC3 y Relevent lanzan innovadora licitación de derechos y anuncian que habrá partido inaugural en 'Champions' DPA vía Europa Press Europa Press

Con este acuerdo la UC3, empresa conjunta que une a la UEFA y a European Football Clubs (EFC), lanza una licitación simultánea en los cinco principales mercados mediáticos de Europa (Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido). Esto incluye la posibilidad de contratos más largos de cuatro años, que buscan ofrecer "una mayor consistencia para los titulares de derechos y los aficionados". Además, se introducirá un paquete global de primera selección, que ofrece los derechos para un partido por jornada de la Liga de Campeones.

"Nuestro objetivo es construir un modelo que alinee los incentivos y genere valor duradero para los socios de medios, las propias competiciones y los clubes que representan, no solo para el próximo ciclo, sino para los próximos 20 años y más", explicó el CEO de Relevent Football Partners, Boris Gartner.