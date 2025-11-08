Rayo Vallecano - Real Madrid, horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Anfield destruyó lo que en el Clásico ilusionó. El Real Madrid dio un paso atrás ante el Liverpool con una nueva derrota en un partido importante tras quitarse esa espina ante el Barcelona en Liga. Sin embargo, la visita a Inglaterra fue un golpe de realidad. El conjunto blanco apenas creo peligro en todo el partido más allá de una acción de Bellingham y una de Mbappé y solo una actuación milagrosa de Courtois evitó una diferencia mayor.

Xabi Alonso no vio tanta diferencia en el terreno de juego: "Es un resultado que se ha decidido por detalles, hay formas de perder y esta es muy distinta a la del Metropolitano. La imagen ha sido buena y hay que mejorar cosas para este tipo de partidos". Sin embargo, el Real Madrid sufrió en defensa, especialmente a balón parado, y apenas fue eficaz con el balón. Las estrellas no aparecieron y los cambios no funcionaron.

Vallecas, una plaza difícil para el Madrid

Anfield era la visita más complicada en Champions, pero ahora el Real Madrid tiene una de las que más se le atraganta en Liga. El equipo blanco solo ha podido ganar en una de sus últimas cinco visitas al Rayo Vallecano, que ha puntuado en cuatro de sus últimos seis partidos ante los merengues. El partido en Vallecas de la pasada temporada fue caótico y acabó con un 3-3. El conjunto madridista buscará imponerse en esta ocasión para, al menos, mantener la distancia de cinco puntos en lo más alto de la clasificación.

A Vallecas sin Tchouameni

Xabi Alonso tendrá que innovar ya que no podrá contar con Tchouameni, uno de sus fijos en el once. El pivote francés sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y estará de baja alrededor de tres semanas. El parón es un alivio para el tolosarra ya que se perderá menos partidos. El del Rayo será uno de ellos y tiene diferentes opciones para sustituirle. Puede pasar Valverde al centro del campo y dar entrada a Trent o mantener al uruguayo en el lateral e incorporar a Brahim o Ceballos en la alineación.

Es poco probable que haya muchas rotaciones al ser un campo difícil y el encuentro previo al parón de selecciones. Mbappé y Vinicius volverán a liderar el ataque del Real Madrid y buscarán redimirse tras su discreto partido en Champions League. El brasileño estuvo incisivo pero desacertado y el francés apenas apareció en zonas de peligro. Huijsen, si no descansa, también tendrá una reválida tras su mal partido en Anfield. El Real Madrid buscará olvidar todo lo sucedido en Inglaterra y volver a la buena imagen que dejó en la última jornada contra el Valencia.

Un Rayo en tensión

Remontada europea in extremis y dentro del Top-8. Podría parecer que es una situación ideal para el Rayo Vallecano para recibir al Real Madrid, pero no lo es tanto por la tensión que generó dicho partido. Iñigo Pérez y Balliu tuvieron un enfrentamiento tras la sustitución del lateral y el técnico se marchó el primero de Vallecas sin ni siquiera dar la rueda de prensa habitual tras el partido. En lo deportivo llegan más descansados porque jugadores claves como Isi, De Frutos, Alemao o Ratiu fueron suplentes pese a salir en la segunda mitad.

El gol de Álvaro para delirio de Vallecas completó una remontada iniciada por Isi y De Frutos. Este triunfo es una gran inyección de energía tras la dura derrota por 4-0 en la última jornada de LaLiga EA Sports ante el Villarreal en La Cerámica. La Franja está en una cómoda décima posición y quiere seguir alejándose del descenso para volver a soñar.

Horario y dónde ver online TV el Rayo Vallecano - Real Madrid, LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 12 entre Rayo Vallecano y Real Madrid se disputará este domingo 9 de noviembre a las 16:15 horas (hora peninsular) en el Estadio de Vallecas. El partido podrá verse en directo a través del canal DAZN LaLiga, de la plataforma DAZN. Está disponible también a través de los operadores, en el dial 55 en Movistar y el 113 en Orange.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - Real Madrid

Rayo Vallecano

Posible alineación del Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría, Pathé Ciss, Unai López, De Frutos, Isi, Álvaro García y Alemao.

Real Madrid

Posible alineación del Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Bellingham, Guler, Vinicius y Mbappé.