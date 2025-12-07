Acceso

Deportes Fútbol

Directo

Real Madrid - Celta, en directo hoy: jornada 15 de LaLiga EA Sports

Los de Xabi Alonso buscan tres puntos clave para confirmar el cambio de rumbo iniciado ante el Athletic

Kylian Mbappe of Real Madrid CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Athletic Club de Bilbao and Real Madrid at San Mames stadium on December 03, 2025 in Bilbao, Spain. AFP7 03/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Real MadridAFP7 vía Europa PressEuropa Press
Creada:
Última actualización:

Real Madrid - Celta: jornada 15 de LaLiga EA Sports, en vivo online

Actualizado a las

Seguir la estela

Necesita el Real Madrid una victoria de manera imperiosa, aunque suene a tópico. Caer derrotado aquí frente al Celta implicaría que el Barça se le vaya a más de un partido. Ahora mismo, los azulgranas les llevan cuatro puntos.

¡Bienvenidos a LaLiga EA Sports!

¡Buenas tardeeeeeeeeees! Bienvenidos a la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports donde el Santiago Bernabéu acoge el encuentro que enfrentará al Real Madrid con el Celta de Vigo. Día importante hoy para el club blanco. ¡Aaaaarrancamos!

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas