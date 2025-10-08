Un ex del Real Madrid repostea el vídeo de Tiktok más polémico contra el Barcelona y sus pagos a los árbitros

Mariano Díaz, delantero hispano-dominicano del Deportivo Alavés ha “resposteado” un vídeo en TikTok de carácter provocador, en el que se sugiere que el FC Barcelona paga a los árbitros.

Mariano jugó o al menos pasó muchos años en el Real Madrid, donde llegó para ser un delantero suplente, que debería ganarse minutos con los goles que metiera. Pero no fue capaz de hacerlo. Su paso por el Real Madrid fue bastante inane, con un par de días buenos, pero excesivamente pocos y, además, no determinantes. Sin embargo, pese a no jugar durante muchos años, se negó. Tras su paso por el Sevilla, estuvo más de un año sin equipo, hasta que este curso regresó al circuito de la LaLiga con el Alavés.

El vídeo que compartió insinúa que el Barcelona realiza pagos a los árbitros. Esa insinuación se inserta en un debate que lleva tiempo abierto en el fútbol español, precisamente vinculado al caso Negreira. Esa causa investiga los pagos efectuados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Ese caso aún no ha obtenido una resolución judicial firme que cierre el asunto. Pero el hecho mismo de que tales pagos existieran alimenta continuas sospechas.

Por tanto, la acción de Mariano no surge de la nada. De hecho, eso el “pago a árbitros” ha sido un elemento recurrente en las discusiones futbolísticas: incluso cuando se introdujo el VAR, la tecnología que pretendía reducir errores humanos, la polémica arbitral no desapareció. Las críticas a decisiones controversiales, supuestas imprecisiones, interpretaciones dudosas del reglamento siguen ocurriendo.