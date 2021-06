Primeras imágenes de la plácida vida de Zidane tras su salida del Real Madrid y por qué ha borrado una

Fútbol

Zinedine Zidane, ya ex entrenador del Real Madrid, se despedía del madridismo el pasado 31 de mayo a través de una carta abierta enviada al Diario AS en la que lanzó varios reproches al club y a sus dirigentes, así como a los periodistas. Agradecía el comportamiento de los futbolistas de la plantilla y se mostraba agradecido con la afición. “Queridos madridistas, siempre seré uno de vosotros. ¡Hala Madrid!”, fueron las últimas palabras de Zidane antes de dejar el club de sus amores.

Ahora, tras varios días de silencio, el francés reaparece en redes sociales con una instantánea de lo más tierna junto a un nuevo miembro de la familia Zidane: un pequeño cachorro al estilo Milú de Tintín que según cuenta el técnico llegó a su hogar hace mes y medio. El entrenador se muestra muy sonriente y relajado desde su residencia cercana al madrileño Pantano de San Juan.

La fotografía acumula casi 1.300.000 ‘me gusta’ y se ha llenado de infinidad de muestras de cariño por parte de los madridistas que nunca olvidarán todo lo que el técnico ha hecho por el Real Madrid. “El Madrid siempre te echará de menos” o “esperaremos tu vuelta” se puede leer en algunos de los comentarios.

Con anterioridad a esta imagen Zidane publicaba otros post que sorprendió a todos no por su contenido sino porque justo después de publicarla, ha corrido a borrarla. Se dieron cuenta de ello en “El Chiringuito”. En la imagen aparecía el mismo perrito pero solo en una butaca con cara de no saber exactamente qué hacer. Ahora todos se preguntan por qué la eliminaría.

La imagen eliminada por Zidane

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, no solo es un líder en el banquillo sino también en la redes sociales y sus publicaciones no dejan indiferente a nadie. Esta no es la primera vez que posa con alguna de sus mascotas o revienta Instagram con sus sorprendentes “modelitos”. El pasado mes de abril ya se volvió viral tras publicar una foto junto a otro de sus perros con un “total look” morado a juego con su sofá que cosechó casi dos millones de “Me gusta”.