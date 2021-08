Benzema: la estrella de la Liga y el gol del Madrid

Fútbol

Asegura Ancelotti que le ha sorprendido el gran talento de muchos de los futbolistas jóvenes que tiene este Real Madrid y lo que más le gusta es la mezcla con los veteranos del la plantilla. En el grupo de los «mayores» está Benzema, que camino de los 34 años disfruta de una madurez plena en lo físico y en lo futbolístico. Karim va a personificar el gol del equipo blanco y, tras el adiós de Messi, pasa a ser, seguramente, la mayor estrella que la Liga puede ofrecer. Por trayectoria, palmarés y puntería, Luis Suárez podría discutirle ese título, pero el uruguayo está en una parte algo más crepuscular de su carrera. De lo que no hay duda es de que el delantero francés será tan importante con Ancelotti como lo fue con Zidane, que además de su técnico ejercía de fan número uno del fútbol del «9».

Arranca una nueva era en el conjunto blanco y lo hace con trabajo pendiente del curso pasado que hay que solventar ahora. El Real Madrid se fue de vacaciones con el problema de las lesiones y Ancelotti admitió que ha confeccionado una pretemporada con mucha carga física para que las roturas musculares sean menos frecuentes. El otro asunto pendiente en la vuelta de vacaciones es el gol, donde también el nuevo entrenador se ha puesto manos a la obra. «El año pasado sólo Karim marcó muchos goles, el resto lo pueden hacer mejor. Vamos a trabajar esto tanto en el aspecto colectivo como en lo individual. Vinicius, Rodrygo, Jovic y los centrocampistas nos tienen que dar más opciones para marcar goles», reconocía el italiano, que comenzaba su argumentación por la mayor certeza en ese sentido: Benzema. Sobre su espalda recae gran parte de la producción ofensiva del equipo, que juega mejor en ataque si él participa en la creación y que se ha acostumbrado a que sea él quien termine las jugadas.

Mucha tarea que él lleva con muchísima naturalidad y bastante liderazgo. Con los años ha aprendido a tirar de los demás y su personalidad le permite dar la voz de alarma cuando las cosas se complican y coger la bandera de las remontadas. Nada que ver con el chico tímido de sus primeros años, al que el lenguaje corporal le pasaba factura y le costó bastantes pitadas del Santiago Bernabéu.

Ahora no hay dudas en la grada con él y tampoco el francés titubea en el área contraria. Ya es un «killer» con todas las letras, mucho más fino físicamente que cuando era joven. Bien superada la treintena, se cuida como nunca y el 80% de sus publicaciones en Instagram son fotografías de sus sesiones de pesas en el gimnasio, que visita con tanta frecuencia como el más profesional de los culturistas. Más músculo y un índice de masa corporal perfecto que le ayudan a ser más resistente y no lesionarse incluso jugándolo todo.

Este verano no lo ha tenido libre como los anteriores, aunque ha sido por una buena noticia: su regreso a la selección para disputar la Eurocopa. Un torneo en el que fue titular por delante de Giroud e hizo cuatro goles en cuatro partidos (dos dobletes ante Portugal y Suiza). Con el Madrid el curso pasado anotó 30 en 46 encuentros, 23 de ellos en Liga para terminar igualado con Gerard Moreno y sólo por detrás de Messi. Sin el argentino, el Pichichi debería ser un objetivo real para él, asentado cómodamente en los últimos cursos en esas cifras anotadoras.

Ancelotti va a intentar que su delantero tenga más ayuda que la temporada pasada en eso de hacer los goles. Le pide más a Jovic, que se ha repartido los dos amistosos oficiales del verano con Mariano, que parece estar un paso por detrás. Reclama más puntería a Rodrygo y Vinicius en los costados y no reniega de Bale, aunque ayer le recordó que el campo será el juez que le coloque en su sitio. «Lleva un mes entrenando todos los días con buena actitud, no puedo decir nada hasta ahora, pero aquí hay mucha competencia. Si lo hace bien en el campo jugará, y si no, tendrá que entrar otro compañero», explicaba Carletto sobre el galés en la previa del estreno ante el Alavés esta noche. Para el comienzo de su segunda etapa en el banquillo Ancelotti no tendrá a Marcelo por lesión, así que Miguel Gutiérrez, uno de esos jóvenes que le ha sorprendido, tendrá asegurado su lugar en la defensa.

El técnico alaba a su plantilla cuando le preguntan por Mbappé, del que prefiere no hablar. Sí fue más claro con Odegaard, otra vez en la rampa de salida. «En su puesto tengo ocho futbolistas», admitía sobre el noruego, otra vez más fuera que dentro. Todo lo contrario que Karim, un fijo desde hoy mismo.