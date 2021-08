Segunda y definitiva oferta del Real Madrid al PSG por Mbappé

Fútbol

El REal Madrid, según ha anunciado El Chiringuito ha subido su oferta al PSG para hacerse con los servicios de Mbappé esta temporada. Ha entendido las palabras de Leonardo y ha subido los 160 millones de un principio a 170 más 10 por bonus. Es decir, que estaría en los 180 que pedía el PSG para igualar lo que pagó por el futbolista al Mónaco.

Las cosas parece que van más rápido de lo habitual y se quiere evitar que el domingo, en el estreno de Messi con el PSG frente al Rennes, esté Mbappe. Ya hubo pitos contra él en el primer encuentro, cuando se presentó a los fichajes y la tormenta puede ser excesiva ahora que el Real Madrid ha iniciado la ofensiva. Mbappé no ha dicho nada en contra de la entidad francesa y no lo va a hacer porque si no sale el traspaso quiere estar tranquilo el año que le queda y disfrutar en el ataque de la compañía de Neymar y de Messi. Todo está en manos ya de los clubes. Leonardo mostró la cara más enfadada del PSG, pero también abrió la puerta al fichaje si el Madrid subía la cantidad de dinero con la que comenzó la negociación. El club blanco, en su primer intento, aseguró que no iba a cambiar la oferta, pero lo que están comprobando es que no están muy lejos, por eso llega esta nueva, que se acerca del todo a las pretensiones que pide el PSG. Ahora el club francés se enfrenta a una encrucijada. Son sus pretensiones, el jugador quiere irse. No tiene mucha salida la entidad francesa.

“He sido muy claro, hemos sido muy claros. La posición del club es clara. No lo vamos a repetir y no lo vamos a cambiar”, aseguró Al-Khelaifi, presidente del PSG, tras el sorteo de Champions.

El movimiento de Mbappé rebaja un poco el de Cristiano Ronaldo, que está muy cerca de coincidir con Guardiola en el City. Como el club inglés llegó tarde a Messi y no ha podido hacerse con Kane, se ha fijado en Cristiano, harto de la Juve. Según algunas informaciones, Mendes estuvo reunido ayer con los dirigentes de la Juve para convencer a los italianos de que dejasen salir a su futbolista y llegasen a un acuerdo con City.

Porque entre el club inglés y Cristiano todo estaría ya atado. La Juve quiere un jugador a cambio y pretendían al delantero brasileño Gabriel Jesús, pero Pep Guardiola está poniendo muchas pegas porque quiere contar con el delantero. En cambio, no tiene ningún problema en dejar marchar a Sterling, el delantero inglés, uno de los mejores jugadores de la Eurocopa, y fundamental para que su equipo llegara a la final, pero que ya fue suplente el curso pasado con Guardiola.