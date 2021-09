¿Qué pasó realmente con Mbappé? Los detalles de una tarde frenética

Fútbol

El frenético mercado de fichajes ha quedado atrás y los equipos empiezan a centrarse en el temporada. Sin embargo, los motivos por los que Mbappé no pudo llegar finalmente a Madrid siguen haciendo correr ríos de tinta, especialmente en los medio galos donde han empezado a dar nuevos detalles de lo que ha sido bautizado como “El no fichaje del siglo”. Una cuestión de orgullo del emir Tamim ben Hamad Al-Thani y el enfado del Real Madrid acabaron con el sueño de ver a Mabppé de blanco este verano.

Fracaso de los intermediarios

Según L’Equipe, después de que los blancos presentaran una última oferta cercana a los 200 millones, varios agentes trataron de intervenir haciendo gala de las buenas relaciones entre ambos clubes pero, a pesar de la división interna generada en el PSG, su destino finalmente se decidió en Qatar.

Más concretamente en el palacio del emir Tamim ben Hamad Al-Thani. Este diario asegura que hubo dudas en el seno del PSG. Entendían la importancia capital del jugador francés a todos los niveles, pero dadas las ofertas blancas y la amenaza de salir gratis en su fin de contrato, hubo voces que consideraron que la mejor opción era sin duda vender. El emir, que tomó la decisión final, lo valoró, pero decidió no dar luz verde a su marcha: “La última palabra la tenía el Emir. Escuchó las posturas de los pros y los contras, pero se mantuvo en su línea inicial: no era cuestión de privarse de la oportunidad de vivir una temporada con el trío Messi-Mbappé-Neymar aun rechazando ofertas XXL”, sentencia el diario.

La misma versión ofrecen en Le Parisien y además insisten que, aunque el jugador ha rechazado la última oferta de 45 millones de euros netos que incluía un “bono de renovación astronómico” que jamás se ha visto en el fútbol, desde el PSG se muestran convencidos de que podrán hacer que cambie de opinión en los próximos 4 meses.

Desde Le Parisien aseguran que la “urgencia histórica” de ganar la Champions y una cuestión de orgullo en Qatar, donde el dinero no importa, hicieron imposible el traspaso de Mbappé. Además, señalan que el PSG no suele vender un jugador titular y que desde que el club galo traicionase la confianza de sus socios en la Superliga, la relación con el Real Madrid no ha vuelto a ser igual.

El enfado de Florentino

Lo cierto es que todos los medios coinciden en el que el Madrid depuso las armas en la guerra con el PSG ante la actitud enrocada del club galo y en este sentido, ‘Il Corriere’ también ofrece su versión de lo que ocurrió la tarde-noche del pasado 31 de agosto.

En el Madrid sabían que iba a ser una negociación larga y complicada. Florentino siempre ha intentado hablar directamente con el PSG, sin intermediarios para llegar al jugador. Todo para no enfadar al club parisino y poder sentarse a negociar. Sin embargo, parece que el que acabó enfadado fue el presidente del Real Madrid o al menos eso es lo que apuntan desde Italia.

‘Il Corriere’ da su versión de lo que realmente ocurrió con Kylian. Aseguran que el presidente madridista habría intentado contactar directamente con el Emir, AL-Thani, último responsable de la venta de Mbappé. Sin embargo, según las fuentes antes citadas, tan sólo habría logrado hablar con intermediarios.

Un hecho que sin duda molestó mucho a Florentino y fue interpretado como una falta de respecto por el club blanco. Esta falta de consideración del emir también ha molestado a Mbappé que ahora se muestra aún más firme en su postura de no renovar con el PSG.

Así las cosas, en París tienen claro que han ganado una batalla pero que habrá revancha. Solo falta ver si Kylian Mbappé será capaz de resistir a todas las presiones a las que va a ver sometido en estos cuatro meses.