La infidelidad entre Icardi y Wanda Nara va a más: hay un futbolista del Real Madrid

Wanda Nara e Icardi están protagonizando un culebrón que amenaza con extenderse demasiado y aunque ahora es la comidilla de los programas de Argentina, pronto puede llegar a París...y a España. Al PSG ya ha afectado. Icardi no ha ido a entrenar y no está claro que lo haga: “Incluso, él la amenaza y le dice que si no vuelven a estar juntos él deja de jugar en PSG, donde tiene un contrato millonario que le consiguió ella, es una genia. Hoy a la mañana, ella volvió a su casa de Milán y le pidió el divorcio. Él está muy deprimido y no para de llorar. Ella hoy se considera soltera”, han asegurado en la televisión argentina.

Han desgranado todo el lío: “Recordemos que los tres estuvieron en un recital de Camilo con Evaluna, hablaron lo más bien y hasta hicieron una videollamada juntas con otra persona. Y una vez que se fueron, La China le mandó un mensaje de Telegram a Mauro diciéndole ´qué lindo que estabas´... Tengo entendido que, en una conversación, él le cortaba el rostro y ella la seguía. Cada vez que él publicaba cosas con Wanda, La China le dejaba varias llamadas perdidas, muy tóxico todo. Le dijo ´cuando puedas llamame´, él la llamó y ahí arrancó todo. Después está lo de los chats, que ella le decía ´algún día nos tenemos que encontrar solos los dos en un bar´”, decían los colaboradores televisivos.

Está Wanda Nara, Icardi, la China Suárez y el actor chileno Benjamín Vicuña. “No tengo idea de dónde surgió todo esto, es cualquiera... Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar, estoy en otra”, ha asegurado La China, pero hay mensajes que se han desvelado entre ellos. Ella insiste en que nada que ver con ella: “No pienso hablar de nada. “No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”. Pero parece que Wanda cogió el móvil de Icardi y le vio los mensajes: “Ahí, La China le decía a Mauro lo de encontrarse en un bar. Y ahí Wanda se enloqueció, dijo ´me voy a la mierda´”... Icardi y La China dijeron que no hubo sexo y él aclaró que sólo fue un coqueteo como para verse y nada más”.

La cosa parece que va a más, a mucho más, según otro periodista: “Separación, divorcio, posible viaje a la Argentina y La China Suárez está involucrada. Hay una conversación post escándalo entre Wanda y Benjamín Vicuña. Hay actores, hay un jugador de Real Madrid metido en el medio, hay de todo...”.