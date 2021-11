Ancelotti sobre entrenar al Real Madrid: “Para hacer una carrera, mejor tener un Ferrari”

Fútbol

Como le sucedía a Zidane cada vez que le preguntaban, Ancelotti reconoce que es un privilegiado por entrenar al Real Madrid, y que no es un problema por mucho que tenga que dejar en el banquillo a jugadores importantes. “Mejor tener un Ferrari que un Fiat 500 para hacer una carrera. Eso es lo que pienso. Hay mucha responsabilidad, pero claro que es una ilusión entrenar al club más grande del mundo”, decía el italiano en la previa de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El Real Madrid juega en Tiraspol ante el Sheriff, es un viaje peculiar pero en el que Ancelotti no ha encontrado ningún problema. “Es largo, cuatro horas, igual que a Kiev, pero no hemos tenido problemas, buen hotel, estadio y césped perfectos, así que un viaje totalmente normal. Es un estadio nuevo y me ha sorprendido. Está óptimo”, confesaba Ancelotti de la visita a Transnistria, una región independiente aunque el club juegue con bandera moldava.

“Hay que adaptarse a todo. Este partido es importante porque es uno de los pocos rivales que nos ha ganado esta temporada y nos gusta tener una revancha y hacerlo mejor que la última vez”, decía Carlo en relación a la derrota inesperada de la primera vuelta en el Bernabéu.

“Isco no me ha faltado al respeto”

“No tengo que hablar con Isco, porque le tengo cariño. Mi asistente le dice que caliente, él ya lo estaba y le digo que adelante. Es un profesional serio, quiere jugar, está enfadado porque no juega, pero no me ha faltado nunca al respeto ni yo a él. Y eso nunca sucederá. No es una relación solo profesional. Hemos pasado mucho tiempo juntos y nos respetamos al máximo”, explicaba Ancelotti por la entrada al campo del mediapunta el pasado domingo en Granada.

“Vinicius es el jugador más desequilibrante del momento”

“En este momento por su manera de jugar es el más desequilibrante, porque en el uno contra uno no se le puede detener y no hay muchos jugadores que son capaces de esto. Tiene que mejorar porque hay más cosas, pero tiene la humildad para mejorar y para no estar contento de lo que está haciendo. Quiere aprender, tiene que aprender y va a aprender. Su cabeza está muy bien, es la cabeza de un joven que sabe que tiene que mejorar”.