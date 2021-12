Ancelotti: “Es raro que al Real Madrid sólo le hayan pitado dos penaltis en 2021”

El Real Madrid despide el año contra el Athletic, con la idea de volver a ganar y seguir comandando la tabla con distancia.”Es un partido muy difícil, me gusta mucho el ambiente de San Mamés, tenemos bajas, pero puede ser una oportunidad para mostrar la calidad de la plantilla”, ha dicho Ancelotti.

“Uno de mis entrenadores decía si tu tienes el balón, no encajas goles y tienes más oportunidades de ganar, pero sólo con la posesión no se gana. Hay que buscar más calidad, habilidad para movernos con los espacios cerrado. Pero no me preocupa eso. El Athletic juega vertical, agresivo”, ha continuado el entrenador madridista. “La posesión tiene que ser vertical, una buena combinación entre el pase y el movimiento sin balón”, ha explicado acerca del fútbol de posesión.

“Tengo que evaluar cómo esta Hazard, tras haber jugado 90 minutos. Ha hecho trabajo de recuperación, ahora se entrena y después veremos. Está claro que no es un extremo que juega por fuera. A él le gusta la banda izquierda, detrás del delantero. Jugó en la derecha, pero no en la línea. Le gusta más jugar detrás del delantero y eso es lo que hay que evaular. El futbolista tiene que estar cómodo cuando juega”, ha explicado el entrenador italiano acerca del belga.

“Sin Casemiro ni Modric es una oportunidad para otros futbolistas. Pero es una oportunidad para otros futbolistas. Lo de cambiar el sistema”, ha contestado, “no sé, nos ha dado mucho y no estoy nada seguro de cambiarlo. No tenemos extremo derecho y ése es el único motivo que pueda utilizar un 4-4-2, pero tengo que esperar a la noche, la noche me da consejos”, ha bromeado.

Ha reconocido que Modric no se encuentra bien y espera que después de las vacaciones estén todos listos para poder entrenar juntos.

“Vinicius va a jugar, no está cansado. Está aportando mucho, motivado, tiene ganas. Vini es muy importante, sobre todo un partido como el del Athletic, que necesitamos un equipo listo y con energía”, ha asegurado de Vinicius.

Ancelotti ha hablado de los penaltis. En 2021 sólo le han pitado dos: “Es raro, ojalá en 2022 tengamos más suerte”,

Además ha hablado de Isco. “Es un tema complicado a nivel personal y técnico. No ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro, porque el equipo ha tenido una buena dinámica sin él. A él y a Nacho o Marcelo y otros no han tenido minutos para demostrar la calidad que tienen. Pero a nivel profesional se ha portado muy bien. Profesionalmente han aceptado que el equipo está muy bien. Se están entrenando bien y están esperando a tener minutos. Isco no está bien, el partido del Athletic podría haber sido bueno para él”.