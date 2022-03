Kroos se rompe y complica muchísimo el partido del Real Madrid contra el PSG de Mbappé

El Real Madrid va a tener que hacer un sobre esfuerzo para el partido del miércoles contra el PSG de la Champions. Se le está poniendo todo en contra. Primero el marcador (1-0) perdió en Francia y después las bajas significativas en la primera plantilla de Ancelotti, que le obligan a improvisar en un día donde lo mejor era apostar sobre seguro. Desde el encuentro de ida, el entrenador italiano sabe que no puede contar con Casemiro y Mendy. El primero no está teniendo su mejor curso, pero sigue siendo un hombre clave en el equipo por su capacidad de mando. Y el segundo, en la izquierda, es uno de los fijos por la seguridad que da atrás. El sustituto de Mendy estaba claro: va a ser Nacho, que ofrece seguridad, aunque no sea la posición que más le gusta.

Y el sustituto de Casemiro iba a ser Valverde, o más bien, Kroos y en la posición de Kroos, Valverde. Pero ya no va a poder ser. El alemán se lesionó el entrenamiento del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas en la mañana del jueves, tiene dañado el isquiotibial de su pierna izquierda y será sometido a una resonancia magnética, causando baja ante la Real Sociedad en Liga y está prácticamente descartado para el duelo europeo ante el PSG.

La mala noticia para Ancelotti se produjo en una mañana lluviosa en la Ciudad Real Madrid. Kroos, uno de los pilares de su equipo, sufrió un percance muscular y tras la primera revisión de los médicos, tiene dañado el isquiotibial izquierdo.

El centrocampista alemán será sometido cuando pasen 24 horas a una resonancia magnética que confirmará el alcance exacto de su lesión. Queda descartado para el partido del sábado ante la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu y tendría pocas opciones de poder jugar el 9 de marzo la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG.

Ahora Ancelotti tiene que mover mucho el equipo y buscar recambio a otra de las piezas inamovibles. El Madrid se juega el pase a los cuartos de final de la Champions sin dos de sus hombres clásicos en el centro del campo. En el momento más importante, le faltan los más importantes. Con Valverde titular, ahora Ancelotti tiene que buscar el recambio para Kroos. Camavinga es la solución más a mano, un jugador físico, que ha ido de más a menos esta temporada y que tiene buenos detalles, pero también un punto de desorden que no es beneficioso.

El partido de Camavinga con 16 años contra el PSG:



pic.twitter.com/2gsynM4a6q — Madrid Sports (@MadridSports_) March 3, 2022

La otra solución es que sea Isco el futbolista que juegue. Ya en la primera época de Ancelotti el andaluz se convirtió en un centrocampista en la línea de tres. Por ejemplo, en la final de Copa contra el Barcelona que se ganó con el mítico gol de Bale, Isco jugó de centrocampista junto a Modric y Xabi Alonso. Es verdad que este Isco no es ese Isco, pero no tiene muchas más opciones Ancelotti para el día clave.