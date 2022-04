Chelsea-Real Madrid, la revancha de Vinicius

Fue en Londres, contra el Chelsea, cuando Zidane tomó las decisiones más controvertidas en el banquillo del Real Madrid. Hizo jugar a Hazard, Mendy y Sergio Ramos, que no estaban en sus mejores condiciones, y puso a Vinicius en la banda derecha, como lateral, con toda la banda por delante. No salió nada bien y al entrenador francés le costó mucho cambiar su decisión a lo largo de un partido en el que el Real Madrid fue muy inferior. Hoy vuelve el equipo blanco a Stamford Bridge, esta vez con público y con Ancelotti al mando y con Vinicius como estrella principal. «Hazard es un jugador muy útil para el Real Madrid. Ha tenido mala suerte con la placa. Está bien de ánimos, lo más importante es recuperarse bien. Le hubiese encantado estar en este partido de Londres. Además Vinicius, que está haciendo una gran temporada, juega en su lugar», explicó ayer Courtois acerca del papel del brasileño en este Real Madrid y del papel secundario de Hazard, ahora en proceso de recuperación.

Zidane dudaba de Vinicius y el partido de Londres, la vuelta de la semifinal de la Champions, fue el ejemplo más claro de lo que pensaba de él. Pese a que el brasileño había tenido un papel fundamental en los cuartos contra el Liverpool, Zizou nunca se fio del brasileño lo suficiente como para dar una vuelta a la jerarquía de la plantilla. Le gustaba a ratos y en otros pensaba que le faltaba consistencia u otro cosa.

Ahora Vini es imprescindible y desde el Real Madrid se espera que recupere, para el encuentro de esta noche, el papel decisivo con el que ha tirado, junto a Benzema y Courtois, del equipo durante esta temporada. «No le he enseñado a jugar al fútbol. Lo que he hecho ha sido cambiarle las ideas», ha asegurado Benzema en una entrevista en «L’Equipe», acerca de su compañero de ataque. Karim, que es el jefe ofensivo, le ha dado su bendición definitiva.

El brasileño ha bajado sus prestaciones, puede que por el cansancio o puede que sea porque los rivales ya conocen que el peligro del Real Madrid para salir por velocidad viene por su lado y le ponen mucha más vigilancia.

Contra el Celta hizo un tiro y sólo un regate, lo que es su especialidad. Lleva, en LaLiga, 177, muy por encima del siguiente, Luis Rioja, que suma 63 menos. No hay jugador más insistente en LaLiga y puede que en Europa. Aunque no le salga siempre lo intenta. Sí, es verdad que ahora está siendo más irregular que al principio. Pero siempre se puede esperar algo de él. Incluso en la derrota contra el Barcelona, Vini tuvo la mejor ocasión del líder, en una jugada en la que llegó hasta Ter Stegen, pero se dejó caer cuando vio que no tenía muchas más salidas. Fue lo más potable que hizo el Madrid, una jugada que pudo cambiar el clásico. Y en la remontada del PSG, Vinicius estuvo en las jugadas decisivas. Es, decir, hasta cuando las cosas no funcionan como deben, Vinicius va a tener una opción.

Es un futbolista igual de constante que antes, igual de impulsivo, pero que, con más experiencia, ha dado un paso adelante: «Antes tenía la idea de desbordar y luego ya se verá», continúa Benzema en la entrevista en el diario francés.

Vini va cumpliendo plazos. Hace un año era decisivo, pero no titular para el entrenador del Real Madrid. Ahora, ha marcado con Brasil (Tite, seleccionador brasileño, estará en Londres viendo el choque de la Champions) y en un Real Madrid con Hazard y Bale nadie le hace sombra en el ataque. Uno de los que más de cerca le ha visto crecer y que más duro ha sido en sus enseñanzas ha sido Benzema: «Ahora se desmarca sabiendo si va a marcar, centrar o ir al interior», sigue contando el francés sobre el fútbol de Vini. Hace las cosas con más sentido: «Es el mismo futbolista que la pasada temporada. La única diferencia es que ahora toma las buenas decisiones. Reflexiona. Eso es lo que le he enseñado», continuaba el máximo goleador del conjunto blanco durante este curso.

Karim es el futbolista que más temen en el equipo inglés: «Hace dos años dije que Benzema era uno de los jugadores más infravalorados del mundo, ya no y se lo merece. Lleva nueve años en el Real Madrid, eso habla por sí solo. También la manera en la que ayudó al equipo a eliminar al PSG. Tiene un papel muy importante como capitán. Es impresionante, tiene mucha personalidad, ha ido cogiendo más responsabilidad», dice Tuchel, entrenador del campeón de Europa. Si Karim ha mejorado es en parte porque Vinicius también preocupa a los rivales. Con ellos, el Madrid quiere ganar por primera vez al Chelsea en partido oficial y enfocar así de otro modo la temporada.