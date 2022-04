Ancelotti: “Si hay que celebrar, celebraremos”

“No se ha acabado todavía, pero nos gustaría acabarlo mañana, somos conscientes del partido que tenemos que hacer”, ha asegurado Ancelotti acerca del partido de mañana contra el Espanyol, en el que puede ganar LaLiga.

Marcelo sumará más títulos que nadie en la historia del club: “Ha sufrido como jugador porque no ha disputado muchos partidos. Sigue siendo un profesional fantástico. Siempre ha entrenado bien, cerca del equipo y ha sido un capitán perfecto. Merecía más minutos, pero esto es el fútbol. Cuando ha jugado, ha cumplido. Todos mis respetos a él por lo que ha logrado”.

Ancelotti ha hablado de la celebración: “No hemos pensado todavía en lo que vamos a celebrar, sólo en el partido. Si hay que celebrar, celebraremos. Primero hay que ganar el partido”. El entrenador suele celebrar los goles con su hijo. “Es un asistente serio, profesional, tranquilo. Nadie habla de Mauri, su otro asistente. Mi cuerpo técnico es muy joven y luego está Llopis, con los porteros y Pintus. Combinamos bien entusiasmo con experiencia. No es fácil hablar de esto, porque tengo el aspecto familiar. Es mi hijo, pero está aquí porque es competente, puede acabar siendo un entrenador muy bueno”.

El técnico ha hablado de descansos. “Si han recuperado bien, pueden jugar. La plantilla tiene salud y si alguien que necesita descansar, le daré descansos, para evitar lesiones. Tenemos problemas en defensa, tengo que poner en Vallejo, que ha jugado muy poco y tengo que elegir otro central, que puede ser Casemiro. En el centro del campo tengo muchas opciones, tengo a Camavinga y a Ceballos, que me dan confianza. En delantero, Asensio ha jugado bien toda la temporada y está fresco. Ver si Karim puede empezar el partido. Mi equipo va a ser para ganar el partido y evitar que algún jugador cansado se lesione”.

“El fútbol ha cambiado, pero no soy viejo, yo tengo experiencia. El fútbol de hace 20 años al de ahora ha cambiado, porque han variado las reglas, no se podía pasar al portero. Hay que adaptarse, porque el fútbol va a cambiar todavía más y hay que estar al paso con los tiempos”, ha asegurado el entrenador que va a ganar su quinta Liga en un país europeo. Pero no ha querido hablar de eso porque todavía no ha ganado.

“Nadie pensaba en estar en esta situación, hemos estado bien, ganando fuera de casa, en estadios muy complicados, en Sevilla, San Sebastián o Barcelona. Ahí hemos marcado la diferencia”, ha asegurado acerca de su éxito en LaLiga. “Estoy muy satisfecho del trabajo. Ha sido una temporada muy sencilla, con el apoyo del club y de los jugadores, que me han apoyado en todas las decisiones”