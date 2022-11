La respuesta más sincera de Toni Kroos sobre su futuro

El Real Madrid se enfrenta al Celtic en el último partido de la fase de grupos de la Champions. Necesita un punto para ser primeros. “Tenemos que estar motivados para acabar primeros, tenemos equipo para estar motivados para el partido contra el Celtic”, ha dicho Toni Kroos

“Estoy bien, las cosas salen bien en el campo, ni yo sé lo que va a pasar, el año que viene voy a pensar en esto y durante el Mundial lo voy a pensar. No voy a cambiar de club, me voy a retirar aquí, lo que no sé es cuando. Este pensamiento no ha cambiado. Yo no sé lo que pienso, aunque mucha gente dice que sabe lo que pienso”, ha contado Kroos acerca de su futuro. “El club y yo estamos muy tranquilos, tenemos una relación muy especial, vamos a hablar el año que viene, pero va a salir todo bien, eso seguro”, ha dicho el alemán, que fue expulsado en el último encuentro de LaLiga por primera vez: “Yo tenía la sensación que tengo que hacer una falta para que haya contra, le intente tocar lo menos posible, pero no pudo ser”. También ha hablado del penalti. “No escucho las charlas con los árbitros, pitan lo que piensan o lo que ven en cada momento. Yo tengo claro que no es penalti, pero no quiero hablar de árbitros, lo único que me ha sorprendido es que el colegiado decidió dejarnos jugar y después comenzó el VAR a hablar con él. Eso es lo que me sorprendió. Cuando salen del campo, par a ver imágenes, cambian y las pitan. No es penalti, pero no empatamos por eso, empatamos porque no jugamos los primeros 70 como los últimos 20″.

Para el alemán hay que estar en los últimos partidos. “Tenemos equipo para competir y después vamos a ver qué va a pasar, nuestros objetivo es ganar la Champions, no hay ninguna duda”, ha asegurado y ha hablado del pasado. “Yo vine al Madrid porque quería triunfar, que es lo que he hecho, me interesa cómo juego, más que los números, me siento muy bien y vamos a ver cómo pasa”.

Ha negado estar cansado. “A veces puedes jugar peor aunque estés bien físicamente. Yo lo estoy y para mí viene un descanso y eso me ayuda en no pensar si me puede pasar algo ahora que viene el Mundial. Como hemos perdido y empatado, se habla de cansancio. Antes no. Nos quedan ters partidos que queremos ganar, sólo puedo jugar dos. Tenemos muchas ganas y no va a ser un problema”.