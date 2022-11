Ancelotti: “Sobre el penalti, dije lo que todo el mundo piensa”

“Nuestro objetivo es ser primeros de grupo, queremos mostrar nuestro mejor nivel en nuestro estadio, en Champions y vamos a ser capaces de sacar lo mejor. Es importante llegar como primero, pero no demasiado. Es más importante para el prestigio del club en esta competición. No son sólo los tres puntos.”, ha dicho Ancelotti, al que han preguntado por la mano de Asensio: “Tengo que aclarar el tema. Me han denunciado por lo que he dicho y tengo que explicarlo. En Italia, penalti inventado significa que han pitado un penalti que no era. No entra la mala fe, nunca he faltado al respeto a un árbitro. Me pueden suspender cno cuatro partidos, he estado en el banquillo 1.200 partidos si me faltan cuatro, no me va a arruinar la estadística. Para mí no es penalti, pero no por opinión personal, por lo que me han explicado a principio de temporada. La regla no ha cambiado, es suficiente decir: ha sido un error, nadie es infalible”. No sabe si le van a sancionar: “Yo sigo durmiendo, no he faltado al respeto a nadie. He dicho algo que todo el mundo del fútbol piensa. Si me suspenden, paciencia.” Ha alabado el VAR: “Es una buena invención, pero el árbitro tiene que seguir siendo protagonista. Es una línea muy fina y delgada. El error es claro y evidente”

El italiano ha asegurado que el error puede pasar a todos. “Para nosotros lo importante es que no era penalti. Lo que hay que hacer es aclararlo. La regla que nos han explicado dice que no es penalti, yo entiendo muy bien la regla. y nos han dicho que no es penalti”

Benzema va a ir convocado: “No ha jugado porque no se encontraba bien, ha tenido un par de lesiones, tiene 34 años se cuida mucho y a veces pasa que no está disponible. No es el Mundial, para llear tiene que jugar para tener una buena condición”.

Ha reconocido que nadie duerme bien si un equipo importante se queda sin Champions. “No se puede decir que el fútbol español haya perdido crédito en Europa, vamos a esperar un poco, a los títulos, para decir que el fútbol español no es competitivo”. Para el italiano, tras estos tropiezos, han aprendido que hay que estar concentrado, la vigilancia defensiva, “que hemos hablado, pero no entrenado porque no tenemos tiempo de entrenar”, ha asegurado Carlo Ancelotti.