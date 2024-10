Las redes se comen a la mujer de un futbolista por sus comentarios tras la DANA: "¡Para mandarla a sacar muertos..!"

Casi un centenar de muertos, un número indeterminado de desaparecidos y daños incalculables por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que la DANA ha dejado a su paso por la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, un temporal que ahora se sitúa ahora en determinadas áreas de Castellón, Sevilla y Cádiz, así como de Cataluña. El número de fallecimientos es aún provisional pero las terroríficas imágenes mantienen a España con el corazón encogido, aunque algunos parecen vivir en un mundo paralelo.

El mundo del fútbol en bloque, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Marc Márquez- que incluso ha pedido que no se dispute el GP de Valencia- y un sinfín de deportistas han mostrado en las últimas horas su dolor y solidaridad con el pueblo valenciano. Unos de los más contundentes fue el futbolista valenciano Jaume Costa que milita en el Albacete. "Quiero decir que la política hoy en día son la mafia de España, son unos mafiosos y unos corruptos y los perjudicados somos los ciudadanos. Cuando tienes que salvar vidas no las salvas. Gracias a Dios a mí por ahora no me ha afectado, tengo muchos amigos en Silla (Valencia), pueden haber pasado cosas. He visto vídeos con gente con sus coches inundados. Para eso tienen que estar los que nos gobiernan, no para estar discutiendo, que si somos machistas que si somos de derechas o de izquierdas. Tienen que estar para las cosas importantes", finalizó.

Por eso, ante tanta indignación y tras el impacto de unas imágenes devastadoras y unos testimonios estremecedores, las publicaciones de la instagramer Ana Mayo -mujer del futbolista Diego Conde- han provocado un sonoro escándalo en redes sociales.

La mujer del guardameta del Villarreal ha querido compartir en redes el paso de la DANA por su casa y sus consecuencias: "Está todo fatal de hojas y de todo. Y lo peor de todo es que la canasta se cayó y pesa una barbaridad". Sus palabras, unidas a las imágenes de una amplia terraza con piscina en la cual únicamente se ven algunas hojas esparcidas... ha hecho arder las redes.

"Ana Moya y la definición de vivir en un universo paralelo" es el título que la periodista Alba Medina puso al vídeo que la influencer subió en sus stories. Pero las reacciones fueron a más. "¿En serio considera una desgracia a eso? Madre mía, para mandarla a Valencia a rescatar gente y sacar muertos", "Ha quedado retratada", "Ana Moya, has perdido tu casa? Has perdido a un ser querido? Te has quedado sin nada? Pues tía cállate y deja de ser una ridícula", “Ay pobre... que vaya la UME a limpiar su piscina porque vaya desgracia que le ha tocado vivir” son algunos de los comentarios que inundaron de inmediato las redes.

La Instagramer ha acabado retirando las imágenes de su Instagram y ha publicado vídeos de ayuda a los afectados pero ya es tarde y su falta de empatía ha quedado en evidencia.