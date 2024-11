Salah la lía antes del Real Madrid: "Estoy más fuera que dentro"

Mohamed Salah está a la espera mientras aumenta sus goles en Premier League y Champions League. Tras el partido de los "Reds" ante el Southampton en el que el Liverpool se llevó la victoria en una remontada que se decidió por un penalti anotado por el delantero, aseguró a NBC Sports estar "decepcionado" con el club inglés porque aún no le ha ofrecido una renovación y dijo estar "más fuera que dentro".

El delantero egipcio, de 32 años, acaba contrato con los "Reds" el próximo mes de junio y, como le ocurre a Virgil Van Dijk y Trent Alexander-Arnold, que también están en los últimos meses de sus acuerdos, aún no ha renovado. "Estoy más fuera que dentro. No he recibido ninguna propuesta. Estamos casi en diciembre y no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club", dijo Salah a la cadena NBC tras la victoria contra el Southampton de este domingo.

"No me voy a retirar, así que sigo jugando, centrado en esta temporada y en intentar ganar la Premier League y la Champions League. Estoy decepcionado, pero veremos qué pasa", agregó. Salah ha marcado diez goles y repartido seis asistencias en esta temporada de la liga inglesa y es el jugador que más tantos ha generado de la liga. En los 367 partidos que ha jugado con el Liverpool desde que llegó en 2017, el egipcio ha marcado 223 goles y repartido 99 asistencias, siendo clave para ganar la Premier en 2020 y la Champions en 2019.

Ahora, el Liverpool espera al Real Madrid para el siguiente partido de la Liga de Campeones. Los de Carlo Ancelotti disputarán su siguiente partido en Anfield sin su delantero Vinicius Junior, esto por una lesión que dejará fuera al brasileño aproximadamente un mes. Los "Reds" llevan cuatro victorias en las primeras cuatro jornadas de la fase de liguilla, lo que los tiene en la primera posición hasta el momento.