Serbia - España: David Raya, titular tras "la parada del año", y Lamine Yamal "sólo tiene un golpe"

David Raya protagonizó hace unos días la que mucha gente ha llamado "parada del año". En el partido entre su equipo, el Arsenal, y el Aston Villa, voló para intentar despejar un balón que acabó tocando en el larguero, y desde el suelo mismo se fue a por el siguiente remate de Watkins, que ya se relamía, pero que se quedó con la miel en los labios cuando el guardameta logró detenerlo.

"Es una acción que repetimos mucho en los entrenamientos: tirarte, levantarte e ir a por el siguiente balón. Lo difícil es replicarlo en el partido", resume el propio Raya con toda tranquilidad, la que muestra también en la portería y la que deberá mostrar en los próximos dos partidos de la selección, correspondientes a la Nations League: hoy contra Serbia y el domingo contra Suiza, los dos a domicilio. Unai Simón, el portero titular para De la Fuente, se ha operado y está de baja.

Pero Raya, que deseó que su colega "se recupere rápido", ahora no es un desconocido en España, como sí lo fue durante un tiempo. Fue convocado ya por Luis Enrique y estuvo en el Mundial de 2022, pero apenas participó en algún amistoso. El de portero es el puesto más cruel en ese sentido, porque el titular suele serlo siempre y además normalmente disputa los 90 minutos.

De Cornellà a la Premier

David es un jugador, además, que creció en el fútbol inglés y no se le ha visto en LaLiga. Jugó en el Cornellà hasta juvenil. El club catalán tenía un convenio con el Blackburn Rovers, que lo quiso fichar, aunque tuvo que esperar a que cumpliera 16 años para poder hacerlo en 2012. Su siguiente paso en Inglaterra fue el Brentford, para dar el gran salto en 2023 al Arsenal, primero como cedido y desde este verano ya como fichaje, a cambio de casi 32 millones de euros. Mikel Arteta le dio la confianza desde la jornada cinco de la Premier League, en detrimento de Ramsdale, y ya no perdió el sitio. Fue el portero menos goleado del campeonato inglés, con 24 tantos recibidos en 32 partidos.

En la reciente Eurocopa que ha ganado España, el mejor escenario posible, David Raya se "presentó" para quien no le conociera, siendo uno de los responsables del triunfo de la selección contra Albania, con tres buenas intervenciones, en el último duelo de la fase de grupos.

La Ley de la atracción

Raya tiene una filosofía, que es la "Ley de la Atracción". "Consiste en tener pensamientos positivos hacia cosas que tú quieres conseguir, y de alguna manera atraerlos, pero si tú no haces nada para conseguirlo no va a servir. Es tener tu mente limpia y ver el lado positivo de las cosas y tener como una meta y unos sueños a corto y largo plazo y trabajar en ello", explica.

Lamine Yamal, sólo un golpe

Otra ley de la atracción, en el sentido de cómo genera vigilancias de los rivales, tendrá Lamine Yamal en el partido contra Serbia, tras dar un pequeño susto. Pasó una prueba médica después del entrenamiento y el seleccionador, Luis de la Fuente, puso luz a la situación. "Es un golpe, no hay que mirar más allá", dijo el entrenador riojano. "Está perfecto. Para nosotros la prioridad es siempre la salud del jugador. Tenía unas molestias [en un gemelo] de un golpe del fin de semana. Había entrenado con normalidad, pero es muy joven, inexperto en estas situaciones, de momento gracias a dios no ha tenido problemas de lesiones, y para quedarse más tranquilo ha ido a hacer unas pruebas. Ha salido todo negativo, está totalmente preparado para jugar", añadió. No hay que olvidar que el extremo tiene sólo 17 años, cumplidos en la Euro, pero su papel ha cambiado y ya es considerado un referente. "Es un chico muy maduro para la edad que tiene. Debe acostumbrarse a vivir con que los focos siempre estén pendientes de él", opina De la Fuente.