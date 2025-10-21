¿Son efectivas las gafas amarillas y rojas de Marcos Llorente? Una óptica sentencia

Marcos Llorente vive envuelto en polémica después de que sus últimas declaraciones le pusieran en el foco por su duda sobre el estado del cielo y sobre todo por el uso de sus gafas de colores y la reivindicación del uso de la luz roja. El futbolista del Atlético de Madrid recibió la respuesta hasta del ministro Óscar Puente: "¡Cómo están las cabezas!". Aunque también algunos se han sumado a la tendencia como Juanma Castaño y reconocen encontrar beneficios: "Duermo mejor que nunca".

El jugador rojiblanco emitió un comunicado en redes sociales defendiéndose de las críticas y explicando los supuestos beneficios de las dos gafas que usa: "Las gafas amarillas son para cuando estás durante el día en interiores. Es decir, fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo. Los rayos del sol te tienen que dar en los ojos y en la piel, sin que haya nada de por medio", señaló sobre las primeras.

Un uso diferente tienen las otras: "Las gafas de cristales rojos lo que hacen es filtrar toda esa luz azul en las lámparas, televisiones o teléfonos móviles que hacen que solo pase el rojo. Cuando voy a hoteles o viajes, si se ha ido el sol, me pongo las gafas rojas". Enumeró multitud de beneficios y lanzó un mensaje final: "Eso previene el cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Usar gafas que filtran la luz artificial no es una moda biohacker. Es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas y luces LED".

¿Son eficaces estas gafas?

Marcos Llorente está más que interesado en el tema como demuestra constantemente en sus declaraciones y en sus publicaciones en redes sociales, pero no trabaja de ello. Hay varias ópticas que se han manifestado sobre este tema, como es el caso de Tikey Ópticos, una óptica con tienda física en Madrid. "Hay evidencia mixta sobre el impacto de estas gafas en la salud visual", sentencia la óptica.

Explica su opinión mediante los estudios científicos y su propia experiencia, empezando por lo primero. Los especialistas señalan lo siguiente: "Algunos estudios sugieren que bloquear la luz azul en la noche puede mejorar la producción de melatonina, ayudando a dormir mejor". Sin embargo, niegan la afirmación de Llorente sobre las enfermedades: "No hay evidencia sólida de que las gafas antipantallas eviten daños en la retina o mejoren la vista a largo plazo".

Aunque sí dan la razón al futbolista respecto al sueño: "Sin embargo, sí pueden reducir la fatiga ocular en personas que pasan muchas horas frente a pantallas". La experiencia de estos especialistas dice lo siguiente: "En nuestro día a día, hemos visto que muchos clientes notan alivio en la fatiga visual al usar gafas con filtro azul". Hacen una advertencia final: "No todas las gafas de luz azul son iguales: las de calidad, con filtros óptimos, realmente pueden hacer una diferencia. La clave está en elegir el tipo de filtro adecuado según tus necesidades y no dejarse llevar solo por la moda".

La Sociedad Española de Oftalmopediatría (SEDOP) también se ha manifestado en relación a los filtros azules y las pantallas en los niños, suscribiendo lo que dice la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), que afirma que "actualmente no hay evidencia científica de que sea necesario proteger los ojos con dichos filtros ya que no se ha demostrado que causen un daño significativo en la visión".

Llorente también defiende el uso de luz roja

Otra de las grandes sorpresas que dejaron sus declaraciones fue la afirmación de que únicamente utiliza luz roja en su casa, tema por el que también ha recibido críticas y por el que también se ha pronunciado en sus redes sociales: "Cuando descubres cómo funciona de verdad la luz, la biología, la naturaleza… y ves cómo puede transformar la salud y la vida de las personas, no puedes mirar hacia otro lado. Y mucho menos si puedes llegar a muchas personas. Soy consciente de que es una responsabilidad muy grande pero sé al 100% que estoy en el camino correcto".

Su idea es firme: "Sin luz natural directa, tus mitocondrias se apagan y tu biología se desconecta de la vida. Esto significa que aunque no tengas luces encendidas, el ambiente interior ya está alterado: estás en un entorno artificial. ¿El resultado? Fatiga, alteraciones hormonales, resistencia a la insulina… Todo por un desequilibrio en la luz que llega a tu piel y a tus ojos. No se trata de reemplazar el sol (es imposible), sino de acompañarte mejor cuando no puedes estar con él. Por supuesto cuando el sol se va, la única luz presente debería ser la roja (velas)".

Concluyó de manera contundente: "¿Comparto herramientas? Sí. Pero no para convencer a nadie. No obligo a nadie a comprar nada. Solo muestro caminos, opciones, cosas que a mí me funcionan y que pueden ayudar a quien lo necesite. Mi intención es despertar conciencia, cuestionar lo establecido, y ayudar a recuperar la salud natural que muchos han perdido. No es negocio. Es propósito. Si piensas que lo hago por dinero, no nos compres. Si piensas que el sol es malo, tampoco. Por último, agradecer a los que se ríen por TV, hacéis que el mensaje llegue más lejos, sois muy importantes".