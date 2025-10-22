Tebas, tras la cancelación del partido en Miami: “Se apela a la integridad desde quienes llevan años presionando a árbitros, a gobernantes...”

El partido de Miami era una cuestión de Estado con dos bandos. Tebas, Laporta y Roig abanderando el partido y por otro lado futbolistas y aficionados considerándolo una "adulteración de la competición". El presidente culé tenía claro que se jugaría: "El Madrid que diga lo que quiera, nosotros iremos a jugar a Miami", pero todo cambió en pocas horas mientras los afectados estaban en plena jornada Champions. El Barça acababa de terminar su partido ante Olympiakos y el Villarreal estaba jugando ante el City cuando saltó la bomba para enfado de Fernando Roig Negueroles.

LaLiga emitió un comunicado anunciando la cancelación del encuentro en Miami por "la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas". El propio comunicado explicaba que dicho encuentro "habría reforzado la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos", pero Javier Tebas, presidente de LaLiga fue mucho más allá en un mensaje compartido en su cuenta oficial de X.

Tebas lamenta la cancelación

Su comunicado en redes sociales empieza con una frase en mayúsculas que resume su sentir tras el fracaso de su plan: "Una oportunidad perdida para el fútbol español". En la segunda, también en dirección con el comunicado de LaLiga, incide: "Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro".

El propio mensaje de la patronal del fútbol fue muy directo: "El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias". Javier Tebas explicó de forma más claras esas otras circunstancias en un mensaje en un tono mucho más duro.

¿Por qué cayó el plan Miami? El duro ataque de Tebas

Según el presidente, uno de los motivos es que "se invoca la defensa de la “tradición” desde una visión cerrada y provinciana". Sin embargo, esto no es así a sus ojos y pasa al ataque: "Mientras las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales, auténtico motor de la industria del fútbol en Europa, ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes europeos que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial".

Su enfado deja varios mensajes indirectos: "Se apela a la “integridad de la competición” desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva". Parece un mensaje más al Real Madrid con el que tiene una guerra abierta, incluso con contestaciones directas entre él y Carvajal en las redes sociales.

La ofensiva del presidente de LaLiga va contra todos los equipos a los que él representa: "Y otros, quizá sin saberlo y de buena fe, han sido arrastrados a debates sobre una información que ya se abordó en 2018, donde esa supuesta “información” —que entonces tuvieron y ahora también— fue solo una excusa para acabar con el proyecto". Su mensaje choca directamente con la versión de la AFE al anunciar la razón del parón al inicio de los partidos de la pasada jornada de LaLiga EA Sports: "Por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos".

Agradecimiento y mirada al futuro

Tras buscar culpables, quiso dar las gracias a los dos equipos que iban a participar en el polémico partido: "Quiero agradecer al Villarreal CF y al FC Barcelona su compromiso y generosidad al formar parte de un proyecto que solo buscaba el crecimiento de nuestra competición. No pensaban en ellos, pensaban en todos".

Por último, explicó su plan de cara al futuro y avisó de sus intenciones sobre jugar un partido de LaLiga fuera de España: "LaLiga seguirá trabajando, con rigor y convicción, para que el fútbol español siga siendo competitivo, haciendo frente a quienes pretenden destruirlo, pero siempre desde el respeto a sus raíces y asegurando su sostenibilidad. El fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo. Seguiremos intentándolo. Esta vez, estuvimos muy cerca".