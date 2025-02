El tremendo enfado de Ancelotti por la durísima patada a Mbappé: "Es inexplicable que no sea roja"

Volvía Vinicius a la Liga después de casi un mes fuera por dos partidos de sanción y lo primero que hizo fue marcar un gol, anulado por el colegiado. «Ha visto falta de Mbappé», decía Ancelotti sobre esa acción. Después, poco más se supo del brasileño, que se fue complicando al mismo ritmo que sus compañeros, que no encontraban el camino del gol, ese con el que siempre daban fuera de casa y que se le negó en Cornellá. 31 partidos seguidos llevaban los blancos marcando en campo contrario en Liga, muy cerca del récord de 35 que también tiene el Real Madrid. La racha se frenó ante el Espanyol, en un choque de esos que a los de Ancelotti se les van complicando contra un equipo con muchos futbolistas acumulados cerca de su portero.

Veinte tiros hizo el Real Madrid, siete de ellos a portería, y al menos un par de ellos a los palos de un Joan García que no vio el tiro de Vinicius que pudo ser el 0-1 y después lo paró todo, incluidos los rebotes que le favorecían. Quería el Madrid llegar al derbi madrileño del sábado con cuatro puntos de ventaja sobre el Atlético, pero será sólo uno y con una duda muy importante, la de Rüdiger, que se tuvo que sentar muy pronto en el césped. Se tocaba en la parte trasera del muslo derecho y ahí le van a hacer pruebas, en el isquio, entre hoy y mañana para saber si se va a perder el maratón de partidos que les llega a los blancos.

En Cornellá llegó la séptima derrota del Real Madrid esta temporada en 36 partidos, la tercera en la Liga y todo con el gol de Carlos Romero, el jugador del Espanyol que le metió un plantillazo en el gemelo por detrás a Mbappé para parar un contragolpe. «No me ha gustado, ha sido algo feo, le pedí perdón», decía el propio jugador españolista sobre la acción que el VAR no consideró suficiente para avisar al colegiado, Muñiz Ruiz, y revisar una roja clara. «Es inexplicable la decisión que han tomado el árbitro y el VAR, lo ha visto todo el mundo. Lo más importante es vigilar y proteger al jugador, es una entrada muy fea, con riesgo de lesión, y afortunadamente no ha pasado nada. El VAR está también para eso. A nosotros nos parece inexplicable que no saque roja», se quejaba Ancelotti de la acción de la que todo el mundo hablaba.