Ultimátum a Juan Bernabé para abandonar la Lazio tras mostrar su pene: "Lo hice por la Ciencia..."

La Lazio sorprendió la pasada semana con un comunicado en el que hacía efectivo el despido del encargado de mantener y cuidar uno de los símbolos del club, el águila: se trata del español Juan Bernabé, despedido por un surrealista motivo. "La Lazio ha interrumpido con efecto inmediato la relación con el señor Juan Bernabé, dada la gravedad de su comportamiento. El club es consciente del dolor que provocará la ausencia del águila en los próximos partidos en casa, pero creemos que no podemos asociar nuestro símbolo a una persona que ha hecho imposible que su relación contractual con el club siga adelante", rezaba el comunicado del equipo italiano.

¿El motivo de esta decisión? El cetrero de la Lazio se sometió a una operación para implantarle una prótesis de pene. La operación corrió a cargo del cirujano urólogo-andrólogo Gabriele Antonini, que también fue despedido del club. Bernabé colgó en las redes una foto con el cirujano y un vídeo de su pene erecto y las consecuencias han sido letales."Nunca más tendré que tomar drogas de ningún tipo", declaró Bernabé, eufórico por haber recuperado su vida sexual.

"Amo el sexo"

En una radio italiana, añadió: "Me operaron para aumentar mi rendimiento sexual porque soy muy activo... Necesito eyacular cada vez que tengo tiempo libre. Fue una operación maravillosa. Amo el sexo y lo hice para rendir como cuando era joven. Mi erección es natural pero con este dispositivo presiono un botón que me permite controlar perfectamente tanto la erección como el tiempo".

Pese a las disculpas de Bernabé, el club se mostró inflexible por lo que el gaditano, adiestrador de Olimpia, tomó una drástica decisión. Juan Bernabé, que vive en ciudad deportiva de Formello desde hace 15 años, se atrincheró en su habitación y ahí sigue.

"Es cierto que querían echarme pero la herida de esta maravillosa operación que me hicieron todavía no curada. Estoy viviendo un infierno. La gente me insulta. Me amenazan de muerte. Tengo dos hijos, familia en España. No puedo apagar el teléfono. Hay enfado conmigo porque dicen que hice algo malo contra el Lazio y yo no quería hacer daño al club", explicó en el rotativo.

El español asegura que su certificado médico le permite quedarse en las instalaciones hasta su total recuperación y acusa a la club de lanzar a los hinchas contra él. “Lotito ha incitado a los hinchas de la Lazio contra mí. He recibido amenazas de muerte. Esto no es vida. Me siento como si me hubieran lanzado una bomba", sentencia.

"Un servicio a la ciencia"

Sin embargo, según informan medios italianos su protesta podría tener las horas contadas, ya que el certificado médico solo le cubre hasta este miércoles. Luego tendrá que abandonar el club biancoceleste, que ya rescindió el contrato por violar el código de ética.

Y mientras se concreta su salida, el español ha vuelto a justificar su decisión amparándose en la ciencia. Estaba convencido de que estaba ofreciendo un servicio útil al difundirlo. Juan Bernabè, el ahora ex cetrero de la Lazio despedido por haber publicado imágenes y vídeos de un pene erecto en las redes sociales , dijo al programa Le Iene que su operación "no es una película porno, sino un informe científico".

"Pido disculpas, estoy dispuesto a pagar. Tengo que pedir perdón a los padres y a los niños. Sólo quería mostrar la operación. Si el presidente Lotito no me quiere, lo haré. Me iré, pero tengo que estar bien antes de poder dejar Formello", sentencia.

