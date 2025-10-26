El último recado de Lamine Yamal al Real Madrid: "El miedo lo dejé en el parque..."

La joven perla blaugrana se mueve bien en ambientes hostiles. La tensión le motiva y, por eso, no ha dudado ni un segundo en rociar de gasolina y prender fuego a las horas previas al clásico.

El delantero del Barcelona, ha vuelto a ocupar los focos a pocos días del Clásico. En una charla distendida con Ibai Llanos, dentro del canal de YouTube de la Kings League, el joven atacante dejó unas palabras que han encendido la previa de uno de los partidos más esperados del año. Durante la conversación, Yamal fue preguntado por su equipo en la Kings League, La Capital, y por su rival de esta semana, Porcinos FC, el conjunto que preside el propio Ibai. En tono jocoso, pero con un mensaje que rápidamente trascendió, el futbolista del Barça respondió: “Sí, roban, se quejan, hacen cosas…”

Unas declaraciones que el vestuario madridista interpreta como una "falta de respeto". Están hartos de sus provocaciones, pero el Real Madrid -empezando por su entrenador- no han querido entrar al trapo.

Sin embargo, no contento con la polémica generada, Lamine se ha despachado -a pocas horas del clásico- con un último mensaje al madridismo.

Mensaje de Lamine Instagram

"El jugador que sale del barrio..."

El delantero catalán ha publicado una historia en su Instagram en la que se le ve celebrar un gol ante el Madrid en el 0-4 liguero de la temporada pasada con la afición blanca de fondo y también ha publicado un un vídeo con algunos de sus mejores momentos con la camiseta del Barça y un mensaje que dice lo siguiente:

"El jugador que sale del barrio no compite por fama, compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera pasión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca no celebra por ego, celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo para él, para su gente y para su barrio. El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo".