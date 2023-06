Los "unfollows" de la vergüenza: los equipos de fútbol que pusieron mensajes por el Orgullo pierden seguidores

Con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBQI+, el FC Barcelona a través del departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión sigue con su compromiso con la reivindicación de los derechos LGTB. Por este motivo, en el Estadi Johan Cruyff se han izado ocho banderas irisadas y también se ha cambiado la foto de perfil en las cuentas de redes sociales del club por otra con el escudo del Barça y la bandera del orgullo progresista. Una iniciativa que permanecerá hasta el 6 de Julio.

No fueron los únicos. Otros 9 equipos de Primera también mostraron su apoyo al colectivo LGTBi a través de sus redes sociales. Unos mensajes que, por desgracia, no les han salido gratis. Nueve de estos diez equipos que conmemoraron el "Día del Orgullo" han perdido seguidores en sus redes, según denuncia el periodista David Saura en un hilo publicado en su perfil oficial de Twitter.

"Ayer fue el día Internacional del Orgullo LGTB. Un total de 10 clubs de primer división de @Laliga publicaron un post en el feed de Instagram para conmemorarlo. Todos los clubs, menos uno, perdieron seguidores en sus cuentas de Instagram. Hablemos de LGTBIfobia digital" comienza su denuncia. Y es que solo la UD Las Palmas se ha salvado de estos "abandonos" que han afectado espacialmente al FC Barcelona, con 306.403 seguidores menos.

Es cierto que el @FCBarcelona es el equipo con más seguidores (122M) y por tanto en términos absolutos es normal que sea el que tenga un impacto mayor.



"Es cierto que el FC Barcelona es el equipo con más seguidores (122M) y por tanto en términos absolutos es normal que sea el que tenga un impacto mayor. De todos modos, no deja de sorprender que, con una media de crecimiento de 30.000 seguidores al día, la bajada sea de más de 300.000", subraya Saura.

Si embargo, no es de extrañar que los culés sean los más perjudicados a tenor de los comentarios homófobos recibidos. Entre las respuestas, muchas de usuarios mostrando su desaprobación al mensaje: emojis vomitando, comentarios de seguidores árabes (una sociedad nada respetuosa con los derechos del colectivo LGTBI+) y varias en las que se podían leer comentarios "eso sí que no" o "un orgullo ser del Barça, pero no este orgullo".

En uno de ellos incluso lanzaba una advertencia: «¡Esto es contrario a los valores, las religiones y la ética, a partir de ahora se pondrán en la lista odiada!».

Unos datos que reflejan que, sin duda, demuestro que para combatir la lacra de la homofobia en el fútbol, aún queda mucho camino que recorrer.