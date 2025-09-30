Villarreal - Juventus: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Champions League

Este miércoles 1 de octubre, el Villarreal CF recibe a la Juventus en La Cerámica (21:00 horas) en un partido clave de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Ambos equipos llegan con mucha motivación para sumar su primera victoria en la competición y consolidarse en un torneo que desde el inicio es muy competitivo.

El submarino amarillo buscará su primera victoria continental tras una dura derrota inicial en Londres contra el Tottenham (1-0), donde un error defensivo cobró el resultado. Desde ese revés, el equipo dirigido por Marcelino García Toral ha encadenado una racha positiva en LaLiga, con triunfos frente a Osasuna, Sevilla y Athletic Club, llegando con confianza para dar un buen espectáculo a su afición y recuperar el pulso en Europa. El regreso del Villarreal a la máxima competición continental tras cuatro años genera gran expectativa y un ambiente cargado en su estadio, lo que se espera sea un punto a favor para buscar los tres puntos.

Entrenamiento del Villarreal previo al partido de Liga de Campeones mañana miércoles frente a la Juventus de Turín. Andreu Esteban Agencia EFE

Por su parte, la Juventus, invicta en la temporada 2025-26, llega también con ganas de sumar tras empatar en la primera jornada con el Borussia Dortmund en un vibrante encuentro con hasta ocho goles (4-4). El conjunto italiano buscará mantener su buena dinámica y escalar posiciones. El equipo de Igor Tudor, que aún está en un proceso de reconstrucción, sigue siendo un rival de máxima exigencia, tal como lo ha recordado Renato Veiga, central del Villarreal que vivió una etapa en el club italiano.

Las estadísticas no amparan al Villarreal frente a equipos italianos en La Cerámica, con una sola victoria, dos derrotas y dos empates en sus últimos cinco duelos como locales ante clubes de este país. Esto añade un plus de dificultad y motivación para el equipo español que busca emparejar la historia contra un rival de la talla de la Juventus.

Horario y dónde ver online TV el Villarreal CF - Juventus, UEFA Champions League

El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por los canales M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276), de Movistar Plus. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Villarreal CF - Juventus

Villarreal CF

Luis Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Parejo, Comesaña, Moleiro; Mikautadze y Oluwaseyi.

Juventus

Di Gregorio; McKennie, Bremer, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Openda, Jonathan Davis y Yildiz.

Árbitro: István Kovács (Rumania)