La visita sorpresa de Achraf Hakimi a un modesto del fútbol español

Achraf Hakimi está a solo un paso hacerse con el balón de oro africano. Figura entre los tres finalistas de la categoría «jugador del año» de los Premios CAF 2025, según anunció la organización ayer domingo 16 de noviembre.

Solo quedan tres. Achraf Hakimi, capitán de los Leones del Atlas y lateral del Paris Saint-Germain, compite con el egipcio Mohamed Salah y el nigeriano Victor Osimhen por el premio al «jugador del año» de la CAF o Balón de Oro africano 2025.

Sin embargo, el futbolista del PSG -que sigue de baja tras sufrir un esguince severo en el tobillo izquierdo- se ha convertido en protagonista en las últimas horas por algo muy diferente: una visita sorpresa a España.

En plena recuperación de su lesión, Achraf Hakimi se tomó un descanso en España y dejó impactados a los aficionados presentes en el estadio Enrique Roca, donde juega el Real Murcia.

El lateral del Paris Saint-Germain estuvo presente ayer en el estadio del Real Murcia y posó con Juan José Fernández, vicepresidente del club, con motivo del partido contra el CD Teruel (0-0).

Como invitado especial del club que milita en la Primera División RFEF (tercera división española), el marroquí aprovechó esta visita para asistir al partido y reunirse con los entrenadores.

Esta era una oportunidad para que el León del Atlas tomara un respiro, pero también para saludar a un excompañero, Relu, con quien guarda una gran amistad tras coincidir en el Real Madrid y que ahora juega en el CD Teruel.

La visita no tardó en volverse viral en minutos.