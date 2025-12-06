Xabi Alonso: "¿Fede Valverde otra vez lateral derecho? Él es muy generoso"

Xabi Alonso ha comparecido en la previa del partido del Real Madrid ante Celta, en lo que es el regreso de los blancos al Bernabéu después de cuatro partidos de Liga consecutivos fuera de casa. “Queremos hacer un partido completo, donde nos encontremos con buenas sensaciones, que la gente también disfrute y que tengamos continuidad del partido de Bilbao. Yo creo que eso es lo que queremos, es lo que hemos estado hablando, lo que hemos trabajado, y volvemos al Bernabéu, sin duda, es un buen momento para hacer otro buen partido”.

¿Puede jugar Valverde de lateral?

“Bueno, tenemos que ahora valorar qué decisión tomamos, pero tenemos otras opciones. Fede siempre antepone la necesidad del equipo a su posición natural y ha jugado ahí, ha jugado a un grandísimo nivel. También ahora está jugando muy bien, siempre aportando mucho y es fundamental y puede haber otras opciones. O sea que mañana veremos, mañana decidiremos. Yo recuerdo partidos en los que ha dado un grandísimo nivel, el Barça, el Villarreal, el día de la Juve. Es un jugador tan completo que puede jugar en muchas posiciones. Sabemos cuál es la suya, evidentemente, pero él es muy generoso. Él tiene ese amor propio y ese orgullo de querer ayudar al equipo, al escudo. Representa muy bien los valores del club y por eso siempre es generoso. Poder tenerlo en nuestro equipo es un lujo”.

¿Bilbao fue un punto de inflexión?

“Sí que fue un buen partido. Como ya dije en la rueda de prensa posterior, fue muy completo, muy redondo. Habíamos tenido fases en otros partidos buenas, pero el del Barça también fue bastante completo. Y ahora queremos darle continuidad. Queremos seguir ganando partidos, seguir queriendo estar ahí lo más arriba posible. En diciembre no se ha ganado absolutamente nada, en enero tampoco, pero en abril y mayo hay que estar donde hay que estar. La Liga es la competición de la regularidad y haciendo buenos partidos te acercas más a la victoria. Y el de Bilbao fue bueno y el Celta es otro rival exigente, que juega bien, que tiene las cosas claras. El año pasado también fue un partido apretado y queremos hacerlo bien nosotros”.

Vinicius, feliz

“Está en muy buen momento, personal y profesional, se le ve con alegría. El otro día jugó un muy buen partido en San Mames. Fue una pena tanto en Grecia como en Bilbao que no pudiera marcar, pero cuando le ves sonreír, cuando le ves interactuar, da mucha vitalidad al equipo y es fundamental para nosotros tenerlo en ese estado de ánimo. Y mañana esperemos que todas esas buenas sensaciones las pueda redondear marcando algún gol”.

Mbappé-Cristiano

“Kylian está en el camino de hacer historia en el Real Madrid como lo hizo Cristiano. Por el peso que tiene en el equipo, por la ambición que transmite, por el número de goles. Está a punto de hacer historia. Está entre los elegidos en este momento, en el año natural. Y el día a día con él es muy bueno. El querer no solo hacer las cosas bien, el querer tener una influencia positiva en el resto. Eso lo comparte con Cristiano. En esa ambición que contagia al resto del equipo sí que veo similitudes. Y está en un gran momento. A ver qué pasa en estos cinco partidos”.

Las lesiones

“Bueno, estamos trabajando para que se recuperen lo antes posible. Yo creo que vamos a tener buenas noticias en el corto plazo. Con las que son un poco más a largo plazo, pues intentar acelerarlas lo máximo posible. Y son fases en las que casi todos los equipos tienen que convivir con ellas. Y nosotros pues revertirlo y recuperarlo lo antes posible. Y con los que tenemos, pues competir”.

El crecimiento de Arda

“Yo creo que Arda tiene la capacidad de tener diferentes alturas y de tener diferente influencia. Depende de lo que necesite el equipo. Tiene muy buen pie, sabe organizar el juego y también sabe en la fase decisiva, cuando ya estás en el último tercio, ahí dar el pase decisivo, ¿no? Incluso llegar un poco en segunda línea. El gol del Valencia hizo una ruptura y centró a Kylian. Y depende de lo que tengamos alrededor, depende de lo que hay alrededor, se puede adaptar, ¿no? Y esa calidad nos da flexibilidad para los planteamientos. Pero Arda está creciendo mucho. Y tenemos, creo que lo dije en el Mundialito, que invertir mucho con Arda, ¿no? Porque es un jugador especial, es un jugador diferente. Necesitamos exigirle, pero necesitamos también entender las diferentes fases que él tiene y apoyarle y empujarle mucho para que siga rindiendo al nivel que está haciéndolo y todavía puede mejorar, sin duda”.

Problemas ante equipos que se cierran

“Bueno, sí que ha habido tres partidos en los que no hemos conseguido ganar. Pero previamente también recuerdo partidos en los que contra bloques bajos sí que hemos conseguido ganar. Aquí en casa y fuera también. Sí que los tres partidos no estuvimos al nivel que nosotros podemos estar, con y sin balón. Y tener ahora la continuidad para ser más constantes en el rendimiento. Independientemente si nos vienen a presionar. Nos vamos a encontrar bloques altos, un poco más bajos, y hay que tener ya naturalizadas las soluciones. Esta es parte de la construcción y de la idea que estamos construyendo. Y no siempre sale bien. Y cuando no sale bien poder girar y poder analizarlo. Y sobre todo que las soluciones se vayan sustentando, que no se diluyan”.

Un Xabi más relajado

“Yo estoy bien, gracias. Y sé dónde estoy. Y sé la exigencia que tiene el club. Hay que tener la templanza necesaria en los momentos buenos y en los no tan buenos. Saber qué es lo más importante. Quedarte con lo fundamental. Tener la exigencia necesaria. Tener la autocrítica necesaria. Pero no fustigarte demasiado. Lo que me gusta es estar con los jugadores. Compartir con ellos las sensaciones que tenemos. Crear lo que estamos empezando con los meses que llevamos. Y mejorar y construir algo que merezca la pena”.

Joan Martínez, convocado

"Lo estoy viendo muy bien, como a todo el Castilla. Es un grupo muy joven. Pero están compitiendo muy bien en primera red. Álvaro está haciendo un muy buen trabajo. Los jugadores, todos los que vienen, están preparados por si los necesitamos. En el día a día también nos ayudan mucho en los entrenamientos. Y trabajamos muy bien de la mano. Álvaro (Arbeloa) es amigo mío, nos conocemos muy bien. Pero sobre todo por cómo fluye la información en las dos direcciones. Y eso es fundamental para poder tener ese apoyo. Y Joan viene convocado. Y si se le necesita, pues está preparado.

¿Militao puede ser lateral?

Es una opción. Igual hay que ver lo que tenemos en el centro de la defensa. No sé si fue el partido contra Senegal, que jugó Brasil, lo hizo muy bien de lateral derecho. Y Militao tiene esa capacidad competitiva y atlética, además del entendimiento del juego para poder jugar en diferentes posiciones. Me recuerda un poco a Pepe, que era competitivo y sabías que donde jugara iba a dar buen rendimiento. Si a Militao se le necesita, puede jugar ahí”.