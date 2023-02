El gesto de Fernando Alonso que revienta twitter y da alas a "La Misión"

Las escuderías ultiman sus coches para un campeonato que promete emoción. El curso 2023 de Fórmula 1 empezará el 5 de marzo, en Bahrein. Empezará muy pronto, 15 días antes de lo que arrancó la temporada 2022, y de hecho será el mundial que antes empiece en más de 20 años, desde el curso de 2002, que arrancó en Australia un 3 de marzo. Será la quinta temporada de la F1 que arranque en Bahrein, que ya estrenó mundial en 2006, 2010, 2021 y 2022, y que se ha establecido como la sede de apertura en las temporadas de F1. La Fórmula 1 y la FIA tenía programados un total de 24 fines de semana de Gran Premio para el Mundial 2023, pero las restricciones debido a la COVID-19 en China han supuesto su cancelación, por lo que finalmente se realizarán 23 carreras.

Además, tendrá seis carreras al esprint, el doble que en 2021 y 2022, se correrán en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos y Brasil. Pero antes del pistoletazo de salida del Gran Circo, llegan los test con los focos puestos sobre Fernando Alonso que se perfila como uno de los grandes atractivos de una temporada.

El español rueda ya en el Circuito de Jerez con Aston Martin, escudería que defenderá esta temporada. Desde primera hora de la mañana, el asturiano se entrena junto a Lance Stroll, su compañero de equipo.

Eso sí, el asturiano tendrá que esperar hasta el próximo 13 de febrero para probar las novedades en las que trabaja su flamante escudería. Alonso, a pesar de las especulaciones de las últimas semanas, rueda en el AMR22 que Sebastian Vettel y Stroll usaron la pasada temporada, el que Fernando ya pilotó en los test postemporada de Abu Dhabi. El reglamento prohíbe probar piezas en los coches que no se hayan usado durante el curso por lo que el coche que usará Alonso en Jerez no montará mejoras, o al menos ninguna pieza que los equipos no hayan instalado en algún momento de 2022. Pero, sin lugar a dudas, la prueba servirá para que el piloto se adapte a la forma de trabajar de su equipo.

Para decepción de los aficionados, estos ensayos son privados y como tal, Pirelli ha confirmado que se desarrollarán a puerta cerrada, sin aficionados, prensa ni cronometraje oficial, por lo que solo se conocerán datos a través de los canales oficiales de Aston Martin y el proveedor de neumáticos de la F1.

Sin embrago, a la entrada del circuito, Fernando Alonso ha dejado un gesto que no ha tardado en volverse viral en redes sociales que ya ven al asturiano en lo más alto de la tabla. En una foto publicada en Twitter por un aficionado, se ve a Alonso haciendo un gesto con la mano sacando tres dedos. Rápidamente, los internautas han enloquecido con todo tipo de cábalas.

¿Tercer Mundial?, ¿33ª victoria?, "Lo de sacar los 3 dedos y lo de que en su camiseta ponga Boss tiene sentido" O "Vamos a por el 3 que esto va a ser histórico", son algunos de los cientos de mensajes de los aficionados que ya se frotan las manos con una temporada que se presenta apasionante.