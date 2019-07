Bezuindehout estrena palmarés ante la sublevación española

El sudafricano Christiaan Bezuidenhout demostraba talento y una notable capacidad de recuperación al sobreponerse a las no pocas dificultades que se encontró a lo largo de la jornada y superar a sus rivales en una clasificación teñida del rojo y el amarillo de la bandera española.

Bezuindehout no rehuyó el cara a cara en ningún momento, pese a que sus primeros once hoyos fueron una auténtica montaña rusa. Después de arrancar con dos birdies consecutivos, el de Johannesburgo flaqueaba al encadenar cuatro errores en cinco hoyos y dejar la puerta abierta a sus rivales. Sin embargo, un meritorio putt para par en el hoyo 8 servía de punto de inflexión para la vuelta, y tres birdies a partir de ese punto dejaron el torneo muy decantado. Al final, fueron seis golpes de margen con respecto a sus más inmediatos rivales, una ventaja elocuente y bien gestionada que sirve para confirmar con un triunfo las cualidades que este joven astro sudafricano llevaba apuntando en los dos últimos años.

’’Ha sido un día largo. Pinché en medio de la vuelta con tres bogeys seguidos y pensé ‘no voy a dejarlo escapar’. Mi caddie me mantuvo en el presente y eso fue fundamental. El punto de inflexión fue salvar el par en el 8 porque me volví a centrar’’, recapitulaba el campeón, que contó con el apoyo de Zack Rasego, su caddie, y de sus familiares, pero también del público que acudió a disfrutar de su duelo con Jon Rahm. ‘’Mi familia me ha enseñado a ser humilde en mi carrera, me han apoyado en todo y estoy aquí gracias a ellos, por eso es un momento tan especial. Me gusta jugar con mucho público, y esta semana el público ha sido fantástico conmigo.

Por detrás, los españoles más destacados batallaban contra Valderrama y salían bien parados del trance, pero la solidez de Bezuindehout no les dejaba demasiado margen de maniobra. El primero en situar una buena referencia en el marcador fue Álvaro Quirós, que se desquitaba de la vuelta sabatina con un 66 espectacular (con ocho birdies, una cifra impresionante en el Real Club Valderrama), mejor resultado de la jornada. El de Guadiaro culminaba así un Estrella Damm N.A. Andalucía Masters que le sirve de refrendo en un recorrido que conoce bien pero que hasta la fecha no había dominado en competición. Quirós, además, firma un segundo puesto después del tercero logrado en el BMW International Open y de las buenas actuaciones en las fechas previas del calendario, con lo que queda claro que esta versión reciente de Quirós cada vez está más cerca de la que deslumbró a medio mundo hace no tanto.

’’Cinco bajo par es el mejor resultado que he conseguido aquí en competición, a nadie le gusta terminar con bogey en el 18, pero es un gran resultado’’, resumía el de Guadiaro. ‘’Durante la mayor parte de mi carrera no he tenido en la mente aguantar la tarjeta. El año pasado no veía la luz al final del túnel y me preocupó bastante, incluso más que el año que la perdí. Este año no estaba tan lejos de hacer pocas. El putt era la asignatura pendiente, aunque mi objetivo era mantener la tarjeta. Si está garantizada, el siguiente paso sería meterse en los primeros play-offs del circuito’’.

Adri Arnaus también era otro de los que olvidaba por la vía rápida el tropiezo sabatino y subía un gran 69 al marcador con una gran reacción en la segunda mitad del recorrido sanroqueño, un tramo peliagudo, y cerraba el torneo con el mismo resultado que Álvaro Quirós y el francés Mike Lorenzo Vera, un -4 en el acumulado que demuestra que Arnaus aprende rápido y se adapta a todo tipo de recorridos.

El subcampeonato del catalán, además, le convierte en el segundo español que entra en el Open Championship a través de una prueba clasificatoria internacional, después de que lo lograra Rafa Cabrera Bello en el Open de France 2015. Los otros dos puestos disponibles, para el ganador, Christiaan Bezuindehout, y Mike Lorenzo Vera (ya que el criterio de desempate era la posición en el ranking mundial, y el galo está por delante de Quirós y de Eduardo de la Riva).

Precisamente De la Riva remataba un torneo espectacular con un segundo puesto que le permite acceder al Open de Irlanda y orientar una temporada que empezó sin tarjeta completa en el European Tour. Actuación estelar en un campo que aparentemente se amolda a sus cualidades, pero al que no había sacado rendimiento hasta la fecha.

’’Tenía una espina clavada con Valderrama. Había pasado el corte la mayoría de las veces, pero no había hecho un buen puesto. Cuando menos expectativas tenía, por cómo llevo jugando el último año, ha salido por fin el buen resultado. He estado muy bien acompañado con mi familia y amigos y he dejado que fluyera la semana, poco a poco he ido mejorando y hoy he jugado un golf muy bueno. No hacer bogeys el último día con estos greens tan duros y en Valderrama es para estar muy contento’’, comentaba.

Jon Rahm también extraía lecturas positivas de este Estrella Damm N.A. Andalucía Masters (es difícil no hacerlo de un segundo puesto en Valderrama); peleó hasta el último momento, aunque no pudo vencer al recorrido gaditano en el compromiso final.

’’Me voy muy contento, no he tenido mi mejor día, pero he quedado segundo empatado con grandes jugadores españoles. Ese momento que él ha tenido en el 18 con su familia, poder abrazar a mi amama... son recuerdos. Ver la felicidad de la familia, lo que ha conseguido, cómo ha jugado, te das cuenta de que hay mucho más que golf en esta vida. Hay problemas mucho más graves que hacer un bogey o fallar un putt’’, explicaba.

El anfitrión del torneo y defensor del título, Sergio García, tampoco se dio por vencido y siguió con la tendencia de las jornadas previas, con un juego exquisito de tee a green y fortuna desigual sobre el campo. Aun así, este campo volvió a servir de bálsamo para García, que afronta las próximas fechas después de haber encadenado cuatro jornadas de juego casi impecable y haber sumado su decimocuarto top ten en quince torneos en su campo fetiche: ‘’Ha sido una semana muy positiva por cómo me he encontrado. Es la vez que mejor le he pegado a la bola del último año y la que mejor me he sentido. Estoy orgullosísimo’’.

