Lumine Golf se convierte en epicentro del golf de cantera

Llega una de las citas más esperadas por los jóvenes valores de nuestro golf, el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín, que se desplaza hasta el bello marco de Lumine Golf entre el 26 y el 28 de junio, con sus tres recorridos (Hills, Lakes y Ruins) a disposición de los futuros campeones.

Las tres competiciones albergarán un total de 384 niños y niñas de todos los rincones de la geografía española, gran muestra del interés que suscita.

Tal y como informan desde la Real Federación Española de Golf, dado el elevado número de participantes que estarán presentes, la celebración de los campeonatos tendrá que repartirse de tal forma que el recorrido Lakes acogerá a la categoría Infantil (13-14 años) y el recorrido Hills a la categoría Alevín (11-12 años), mientras que los benjamines (menores de 10 años) demostrarán sus habilidades golfísticas en el recorrido Ruins, en su caso en un torneo en el que se disputan sólo 9 hoyos por día.

El significativo número de inscritos, 612 en total, obligó, lamentablemente, a efectuar en su momento un corte en función del hándicap de los jóvenes golfistas para que las competiciones puedan tener el desarrollo adecuado.

Así, en categoría Infantil Masculina tomarán parte 90 niños de entre 13 y 14 años, sin que hayan sido admitidos por diversas razones 68 más. En este caso, el hándicap de corte ha quedado establecido en 10.1, una cifra que pone de manifiesto la gran calidad de los participantes.

En categoría Infantil Femenina no ha sido posible admitir a 28 inscritas (51 participantes al final, con corte en 10.2), un hecho similar al ocurrido en las categorías Alevín Masculino (90 admitidos de entre 11 y 12 años; 41 no admitidos; corte en 19.5) y Alevín Femenino (51 jugadoras; 22 no admitidas; corte en 24.4).

Por si fuera poco, también en las categorías de menos edad ha sido necesario efectuar un corte, de manera que en Benjamín Masculino jugarán 72 participantes (41 no admitidos, corte en 31.7), mientras que en el grupo Benjamín Femenino tomarán parte en la prueba 30 niñas (27 no admitidas, corte en 35.1).

El recorrido Lakes, gran reto para los infantiles

Establecer un listado de favoritos en una competición de este tipo resulta un ejercicio imposible dados los múltiples condicionantes que la rodean. No obstante, con los hándicaps en la mano, es preciso destacar la presencia, entre los Infantiles, del gaditano Luis de Miñón, que con hándicap 2.0 –el más destacado en este grupo– aspira a mejorar ahora el subcampeonato de España Alevín conseguido en 2017.

No lo tendrá fácil dada la presencia de los hermanos canarios José Antonio e Ignacio Sintés, el primero con el espectacular aliciente de cerrar un ciclo victorioso extraordinario en esta etapa juvenil que incluye en un pasado reciente los títulos de campeón de España Benjamín 2016 y Alevín 2017, mientras que su hermano Ignacio afronta el reto de mejorar los subcampeonatos de España Benjamín 2016 y Alevín 2018.

El gaditano Sebastián Desoisa (subcampeón de España Alevín 2017), el madrileño Sergio Jiménez y el valenciano Alejandro Rubio, sendos especialistas en el juego corto, campeón de España Benjamín 2014 y 2015 y Alevín 2017 de Pitch & Putt el primero, Alevín 2016 y Sub 16 2018 de Pitch & Putt el segundo; el malagueño Álvaro Gómez (campeón de España Alevín 2018)... constituyen algunas de las brillantes referencias de jóvenes golfistas con destacados bagajes que dotan al torneo de una emoción e incertidumbre previa inusitada.

Entre las niñas, nada menos que once golfistas conforman el grupo de jugadoras con mejor hándicap, todas ellas por debajo de 3.0, con mención especial para la madrileña Cayetana Fernández-Poggio, campeona de España Benjamín y Alevín de Pitch 2015 y 2016, con un registro estratosférico, -0.2.

Muy cerca del mismo, sinónimo de competencia extrema, se encuentran las castellonenses Balma Dávalos (0.9), Isabel Mas (campeona de España Benjamín 2016, Benjamín 2016 y Alevín 2017 y 2018 de Pitch & Putt) y Rocío Tejedo, ésta última también en posiciones de cabeza en los Campeonatos de España de los últimos años: subcampeona Benjamín 2015, Benjamín de Pitch & Putt 2016 y Alevín 2018.

Y qué decir de la madrileña Paula de Francisco, que aspira a reeditar el título de campeona de España Infantil conseguido el año pasado en La Manga, de la valenciana Natalia Fiel (que ganó el Campeonato de España Alevín 2017), de la tarraconense, jugadora local además, Anna Cañadó (campeona de España Alevín 2018), la madrileña Paula Martín, la castellonense Julia Ballester, campeona de España Benjamín 2015...