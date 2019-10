Y al séptimo año, triunfó

El belga Nicolas Colsaerts tenía ya telarañas en sus vitrinas ante la falta de nuevos inquilinos, pero este domingo conseguía abrirlas de nuevo para dar la bienvenida al trofeo del Open de Francia.

El recorrido de Le Golf National encumbraba al europeo con una vuelta de 72 golpes, rozando el desastre en la última jornada, donde perdió toda la ventaja que tenía al frente de la tabla. Y es que su comienzo fue desastroso, con birdie en el hoyo 1 y otro en el 3, pero con bogeys en el 2, 5 y 6 y otro más en el 12, a los que hay que sumar un birdie más 13 y un eagle en el 14 que se quedó en nada por el doble bogey del hoyo siguiente. Demasiados altibajos.

Iniciaba su vuelta con tres golpes de ventaja sobre el sudafricano George Coetzee, otro que terminaría desinflándose para su tranquilidad, pero apareció en cambio la figura de Joachim Hansen (68) quien se convirtió entonces en su principal rival.

Los últimos hoyos se convirtieron, de hecho, en un tenso mano a mano entre ambos, con mínimas distancias. Colsaerts lograba un birdie en el 13 y un eagle en el 14, pero se fue al agua en el 15, lo que abrió aún más la puerta al danés, autor de seis birdies, un bogey y un doble bogey, este en el 17, que fue lo que le quitó todas sus aspiraciones.

Así, Colsaerts logra su tercer triunfo en el European Tour, el primero desde el Volvo World Match Play Championship en mayo de 2012: “Es muy especial. He estado viniendo aquí durante muchos años, ha sido un largo camino. Mucha gente me ha apoyado a lo largo de los años, por eso me emociono tanto. Pasé tantos altibajos durante tantos años”.

”Sabíamos que los últimos cuatro hoyos siempre son bastante dramáticos, lo constaté marchando al agua en el 15. No sé qué pasó en el 17 a Hansen, pero fue un poco sorprendente cuando subí hacia el green. Pensé que todavía iba a estar uno detrás”, añadió.

En cuanto al resto de contendientes, destacar a Martin Kaymer (T5), Joost Luiten (T11), Romain Langasque (T18), Thomas Pieters (T26), Renato Paratore (T40) y Victor Dubuisson (T61).

Hablando de los españoles, mencionar a Alejandro Cañizares (T40 con acumulado de +2) con un 71 en la última ronda y Gonzalo Fernández-Castaño, quien terminó en el puesto 61 con +6 en el total.