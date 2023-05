El «no, gracias» de los ingenieros a Ferrari

Llevan sin ganar un título desde 2007 y no parece que estén en disposición de conquistar un campeonato en el corto plazo. Todo un drama dentro de Ferrari que ve cómo poco a poco se va metiendo en una crisis de la que no saldrá en breve. En Maranello tienen más de un problema. El coche no es competitivo, hay fuga de talentos a otros equipos y el inconveniente más grande es que nadie o muy pocos quieren trabajar a alto nivel en Italia.

El mayor conocimiento técnico de la F-1 se concentra en los alrededores de Londres, donde la mayoría de los equipos tienen su sede a excepción de la propia Ferrari, en Italia, y Alfa Romeo, que está en Suiza. Alpha Tauri, que pertenece a Red Bull también tiene la sede en Faenza, lo que era Minardi, pero como es lógico todo o casi todo viene impuesto por la escudería madre desde Milton Keynes en Reino Unido.

En los últimos tiempos han pasado por Ferrari excelentes directores técnicos como James Allison o Aldo Costa, que es italiano. Sin embargo, los dos se marcharon tras fracasar y triunfaron en Mercedes años después. Ferrari ha hecho ofertas económicas muy notables a personajes como Christian Horner (jefe de Red Bull), Adrian Newey (director técnico) o Toto Wolff (Mercedes) y ha recibido una larga lista de negativas que empieza a sorprender en la sede de Ferrari porque las ofertas salariales no están dentro del límite presupuestario que la FIA establece desde hace dos años.

El último en decir no ha sido un italiano. Enrico Balbo es jefe de aerodinámica de Red Bull y ha estado en el centro de todos los rumores durante la semana para terminar desmintiendo este movimiento. La situación en Ferrari es delicada porque hay músculo financiero, pero no demasiada organización en este sentido. Y cuando alguien, desde abajo, empieza a hacerlo bien, como era el caso del suizo Mattia Binotto, dejan que las malas artes de Leclerc se impongan para cargarse al jefe de equipo que más estaba avanzando, a pesar de los errores cometidos el pasado año. Ahora, Laurent Mekkies, que vino de la FIA y es director deportivo, también abandonará el cargo dentro de pocos meses, ya que ha fichado por Alpha Tauri como jefe de equipo.

El idioma es otro de los problemas a los que se enfrentan la mayoría de los ingenieros que reciben ofertas de Maranello, algo que tampoco es un factor que ayude a tener a los mejores. La mayoría de pilotos nunca han vivido allí a excepción de Carlos Sainz, que reside cerca de Módena y acude cada día a la fábrica.

Es la escudería más famosa y popular de la F-1, pero está perdiendo interés para atraer a los mejores técnicos. La época más exitosa de Ferrari, de 2000 a 2004, cuando ganaron todos los títulos de forma consecutiva, tuvo a Ross Brawn como referente técnico y además ficharon a Jean Todt como jefe de equipo y a otros como Rory Byrne. Siempre se ha dicho que un italiano no puede llevar las riendas de Ferrari y por eso, la llegada de anglosajones en aquellos años culminó con una etapa dorada que llevan dos décadas intentando reeditar. La siguiente carrera es en Italia y allí Ferrari espera traer más novedades técnicas para reducir la distancia que tiene con Red Bull y mejorar su ritmo de carrera, que ofrece muchas dudas en cuanto a degradación.