"Gracias, Karim, por esta historia de amor al fútbol"

El Real Madrid ha despedido hoy a Benzema, en un acto sin prensa, institucional, pero emocionante sobre todo por las palabras de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Es uno de sus futbolistas, fue a su casa para convencerlo y frente a las críticas que recibió al principio, creyó siempre en él. El presidente blanco era de los más emocionados en la despedida del nueve francés. "Es un día muy difícil para mí, me vienen recuerdos y emociones", ha empezado Florentino Pérez. "Hace 14 años comenzó una etapa de enorme ilusión que se ha convertido en una de las más espectaculares de la historia", decía. "Desde tu despedida, he visto tristeza en los madridistas y aficionados al fútbol. Karim, te has convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Hay que recordar la enorme fortuna que hemos tenido disfrutando de tu fútbol. Te hemos visto hacer cosas increíbles y nunca las vamos a olvidar. Te has convertido en uno de los símbolos de nuestro club. Has formado parte de un equipo legendario, con tu jugadas imposibles que sólo podían estar en las cabezas de esos niños que sueñan con jugar en el Madrid. Eres un futbolista diferente, aunque algunos tardaron en entenderte. Refernte de compañerismo, humildad, respeto y trabajo. Dejas el Real Madrid con el cariño de todo el mundo", ha continuado el máximo mandatario blanco.

"Has superado adversidades y obstáculos, has superado la presión", ha dicho el presidente que ha tenido una mención especial para sus padres y su familia. "Es un día para estar feliz, tras jugar en el mejor club del mundo y pasar a la historia como uno de los mitos. Aquí tienes lo que has conseguido y cómo lo has conseguido (estaban todos los títulos en la sala). Siempre te acompañaran los recuerdos y los títulos. Lo has conseguido con un fútbol espectacular, como el de la pasada campaña, que quedará para siempre en la memoria de millones y millones de aficionados. Cuando nadie creía, estuviste con nosotros para demostrar que el Real Madrid no se rinde nunca. Nadie olvidará aquellas remontadas imposibles. Por eso eres el actual Balón de Oro. Pones fin a tu etapa en el Real Madrid. Hoy no se va un jugador más, se va uno de los más increíbles de nuestra historia", ha seguido Florentino Pérez. "Como presidente te tengo que decir, que no sabría ponerte un pero ni en tu conducta ni en tu comportamiento. Te has ganado a decidir tu destino, un futuro que sólo a ti te pertenece. Gracias por engrandecer la historia de este club. Llegaste siendo un niño y te vas convertido en un mito. Una historia de amor entre Benzema y el Real Madrid. Allí donde estés seguirás representando al Real Madrid. Gracias Karim, por esta historia de amor al fútbol que hemos vivido juntos y que es eterna", ha acabado.

Después ha hablado Karim Benzema. En la sala estaban sus familiares, Ancelotti, Nacho, Modric, Carvajal y Courtois. además de directivos del Real Madrid y peñistas. "Quería dar las gracias al Real Madrid y mis compañeros, fue un camino bueno, realicé mi sueño de niño. Gracias al presi, que fue a mi casa, con mis padres y cuando te vi, pensé es el que ha traído a Zizou y Ronaldo y me quiere en su equipo. Nunca lo voy a olvidar, es imposible, pero es el momento de irme y ver otra historia. Como dije el primer día: uno, dos, tres: ¡hala Madrid!". Benzema ha dado las gracias a Ancelotti, porque es un "entrenador top y he aprendido mucho contigo". "Es un día triste, voy a dejar este club, porque me hace daño. Tenía un sueño de terminar en el Madrid, pero la vida, a veces, te da otra oportunidad", ha reconocido. Ha acabado dando las gracias a la afición y recibiendo la insignia de oro y brillantes del club. Ahora se marcha a Arabia Saudí.