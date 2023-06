Guardiola busca el camino de Ferguson

El Camp Nou, el estadio donde triunfó Guardiola como futbolista, coronó el triplete conseguido por el Manchester United en 1999. El equipo que entonces dirigía Alex Ferguson es el único conjunto inglés que lo ha conseguido. Ahora son sus vecinos de Mánchester, con Pep en el banquillo, los que intentan ganar Liga, Copa y Liga de Campeones en el mismo año. El ejemplo de Sir Alex es el que guía a Guardiola y al City.

Guardiola ya lo consiguió en 2009 en su primer año como entrenador del Barcelona. Pero en el Bayern y en el City es la competición europea la que se le ha resistido. Es el título que le falta para definir su obra y para que los que aún no lo reconocen como tal lo puedan ver como el mejor entrenador del mundo.

«Si ganas la Liga de Campeones, has hecho una de las cosas más importantes que puedes hacer como jugador y como equipo. Competir por este título año tras año es increíble. He tenido la oportunidad de jugar contra algunos jugadores increíbles y tenemos la oportunidad de redondear las cosas», reconoce Kevin De Bruyne, uno de los jugadores decisivos del Manchester City.

Los ingleses ya tienen la experiencia de la final perdida hace dos años contra el Chelsea. «Me gustaría decirte qué lecciones aprendimos de aquel día, pero no las sé. Este es un partido diferente, dos años después y con jugadores diferentes. El plan de hace dos años contra el Chelsea no funcionó y la gente dice que tomé las decisiones incorrectas. Tengo un plan para mañana y si ganamos será un buen plan. Estamos listos. Tengo la sensación de que estamos listos. Los jugadores tienen una buena sensación, sabiendo que respetan las cualidades que tiene el Inter», asegura Pep Guardiola antes del partido. «Lo importante es dar el mejor rendimiento que podamos. Eso marcará la diferencia», añade el entrenador.

«Hemos ganado todos los títulos menos la Champions. No podemos negar que la queremos. Es nuestro deseo», admitía Guardiola antes de recibir al Real Madrid en la vuelta de las semifinales. «Lo han pasado de puta madre durante muchos años. Y el legado es que la gente recordará que marcamos muchos goles, que nos metieron pocos y que ganamos muchos títulos. En estos años aquí me lo he pasado teta. Es como un buen libro. Y quizás en Europa la gente no ve nada de esto, pero aquí se lo han pasado genial. Esto es un legado», añadía sobre la ausencia de una Liga de Campeones en el palmarés del Manchester City.

«Sabemos exactamente lo importante que es la competición. Solo nos estamos centrando en lo que tenemos que hacer. He visto tantos partidos del Inter como ha sido posible para tratar de conocerlos lo mejor posible», asegura antes de afrontar su segunda final como entrenador del Manchester City. Guardiola lo ha ganado todo, pero en el club todos tienen la sensación de que les falta ganar la Liga de Campeones. «Estoy muy orgulloso y feliz con lo que hemos logrado como equipo. Queremos dar el siguiente paso para hacerlo más increíble. Hemos hecho mucho como equipo», admite De Bruyne.

A pesar de todo lo conseguido en un equipo que siempre ha sido secundario en Inglaterra, Pep no quiere atribuirse los méritos. «La clave de mi éxito es tener grandes jugadores. Tener a Messi en el pasado y a Haaland ahora. Ese es mi éxito. No bromeo. Todo entrenador que haya triunfado es porque ha tenido grandes jugadores. Un técnico nunca ha marcado un gol», dice. Para el buen rendimiento del noruego ha sido fundamental su entendimiento con De Bruyne. «Entiendo lo que quiere y él entiende lo que quiero yo. Simplemente nos llevamos muy bien. Ha anotado a un ritmo increíble que lo ha ayudado a adaptarse el equipo, pero nos ha ayudado de diferentes maneras. Ojalá pueda ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer contra el Inter», explica De Bruyne.