El guiño de Ancelotti al próximo ex que amenaza al Real Madrid

Isco jugó diecinueve partidos en los cuatro meses en los que fue futbolista del Sevilla. Hace algo menos de un año rescindió su contrato con los de Nervión después de un tumultuoso desenlace. Ahora el malagueño se ha pasado al lado verdiblanco de la ciudad hispalense y ya suma veinte partidos con esa camiseta con la que está viviendo una luna de miel. «Lo he visto, está jugando muy bien, me pone contento que vuelva a su nivel. Creo que es un jugador que le ha aportado algo al fútbol. Ha pasado momentos complicados, pero ahora está bien. Es uno de los futbolistas que tenemos que controlar bien», decía Ancelotti en la previa de la visita del Real Madrid al Benito Villamarín. Va a ser el segundo reencuentro de Isco con el que fue su equipo y en el que en nueve temporadas ganó diecinueve títulos, entre ellos cinco Champions League.

En octubre de 2022 regresó al Santiago Bernabéu con el Sevilla y fue recibido con tímidos aplausos tanto al principio como cuando fue sustituido en la segunda parte. Jugó con falso nueve en un planteamiento bastante defensivo de Sampaoli y pasó bastante inadvertido. Hoy se va a volver a encontrar con los que fueron muchos de sus ex compañeros, en mitad de un renacimiento que parecía complicado después de que en el último mercado de invierno se frustrara su fichaje por el Unión Berlín cuando ya estaba en Alemania para firmar el contrato. Su llegada al Betis ha permitido ver al mejor Isco en mucho tiempo, porque se pasó los dos últimos años de contrato con el Real Madrid en el banquillo. Ha vuelto a brillar al lado de Pellegrini, el técnico con el que se hizo un nombre en la élite con el Málaga entre 2011 y 2013. Juntos se midieron seis veces con el Madrid con un saldo de una victoria, un empate y cuatro derrotas. Esta tarde los dos se cruzan de nuevo con su pasado, aunque sin romanticismo. «No es especial. Ni a mí ni a Isco nos da un grado más de motivación. No tengo ningún problema con el Real Madrid para querer ganarle especialmente, quiero ganar para seguir subiendo en la tabla», comentaba Pellegrini. «Isco está motivado por seguir rindiendo al nivel que lo está haciendo, independientemente del rival que le toque. El haber estado ocho años en el Real Madrid es un mérito enorme para él, pocos jugadores lo logran, pero no creo que el Madrid sea un enemigo de él ni mucho menos. Está jugando muy bien y ojalá lo veamos a un gran nivel ante un rival importante», continuaba el chileno.

Para Bellingham no prepara un marcaje especial. «Si te ocupas sólo de él te quedan libres Rodrygo, Kroos... Muchísimos jugadores. No vamos a cambiar todo por un hombre».