Horario y dónde ver el Barcelona-Real Madrid de semifinales de la Final Four

Barcelona y Real Madrid se reencuentran un año después en las semifinales de la Euroliga. Hace un año fue en el Stark Arena. El Barça llegaba como favorito, igual que esta edición en Kaunas, y fueron los blancos los que terminaron disputando la final.

El Barça afronta su tercer asalto consecutivo a un título que se le resiste desde 2010 y llega a la cita con la cabeza algo más despejada tras una eliminatoria cómoda ante el Zalgiris, mientras que el Real Madrid acude algo más castigado tras una tremenda serie ante el Partizán y su histórica remontada en busca de su undécimo trofeo.

Será el sexto Clásico de la temporada con balance de 3-2 favorable a los de Sarunas Jasikevicius, que cayeron en el primero, el de la Supercopa Endesa y en el del WiZink Center de la Euroliga. Será el quinto en una Final Four, un escenario donde dominan los de Chus Mateo, que han ganado los tres últimos, entre ellos el del año pasado, con el madrileño como ayudante de Pablo Laso, y remontando una diferencia de 13 puntos.

El Barça llega en su mejor momento de la temporada, inmerso en una racha de once victorias seguidas, la última en el Buesa Arena ante el Baskonia, y con su plantilla más completa pese a la baja de Cory Higgins, que no terminaba tampoco de parecerse al decisivo jugador de antaño. El Real Madrid ha ganado sus últimos siete duelos, tres de ellos seguidos para remontar el 0-2 al Partizán. El conjunto madrileño sacó carácter para sellar su billete a Kaunas, sobreponiéndose a muchas dificultades, y se siente pleno anímicamente para un partido especial en el que no contará con Yabusele, Deck ni Poirier. Las bajas pueden hacer crecer aún más la importancia de la figura de Nikola Mirotic. El hispano-montenegrino llega motivado a una cita en busca de un éxito que se le ha resistido hasta el momento, en dos ocasiones como azulgrana (2021 y 2022) y otras dos como madridista (2013 y 2014).

El partido comenzará a las 20:00 (hora española) y podrá verse en directo en Dazn. La primera semifinal arrancará a las 17:00 entre Olympiacos y Mónaco y podrá verse en la misma plataforma. La final se disputará el domingo a partir de las 19:00.

Los playoffs de la Liga Endesa, desde el 27 de mayo

La Liga Endesa ha anunciado las fechas de los playoffs por el título, cuya ronda de los cuartos de final dará inicio el 27 de mayo y que tienen como fecha límite para su conclusión el 27 de junio. De este modo, los primeros cruces, al mejor de tres partidos, comenzarán el 27 de mayo, con la eliminatoria entre el Baskonia ante el Gran Canaria o el Joventut, y se alargarán, si fuera necesario, como máximo hasta el 4 de junio. Dos días después darán inicio las semifinales, ya al mejor de cinco duelos, que en el caso de llevarse a cabo, provocarían que las dos series terminasen el 14 y 15 de junio. Si hay quinto partido en una de las dos, la final comenzaría el 18 de junio y el hipotético quinto duelo sería el 27, mientras que empezaría el 14 si las dos semifinales se resuelven por la vía rápida para acabar el 22 como muy tarde, y el 16 si hay cuarto choque en alguna de las semifinales, con un definitivo partido previsto para el 25.