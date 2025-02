¡Horror!: una atleta de 17 años muere mientras levantaba una barra con 270 kilos

Nueva tragedia en el deporte. Yashtika Acharya, campeona en levantamiento de peso, ha fallecido de forma trágica y en pleno éxito de su carrera. Tenía 17 años. La deportista moría al caérsele una pesa en el cuello mientras entrenaba.

El terrible suceso tenía lugar en un gimnasio del distritio Rajasthan’s Bikaner, en India. La medallista de oro en la categoría de los Juegos Nacionales Junior, recibió un impacto de 595 libras (casi 300 kilos).

La joven intentaba levantar el enorme peso en la modalidad de sentadillas con un entrenador detrás de ella como observadora, según NewsX. Pero sus piernas se doblaron casi inmediatamente y su ayudante no pudo evitar que cayera hacia atrás, mientras la barra se desplomaba y le rompía el cuello mientras ella estaba doblada por la mitad debajo de ella. Acharya había intentado previamente levantar ese peso con éxito. Sin embargo, en esta ocasión, al transferir el peso del estante a sus hombros, la joven se tambaleó hacia atrás.

“Durante el intento, de repente perdió el equilibrio y la barra cayó sobre su cuello”, dijo el oficial local Vikram Tiwari sobre la tragedia durante una sesión de entrenamiento en el gimnasio del distrito de Bikaner en Rajastán, cerca de la frontera de la India con Pakistán.

“Los compañeros del gimnasio se apresuraron a quitarle la pesa, mientras su entrenador intentaba practicarle RCP, pero ella no mostraba signos de vida”.

Acharya, medallista de oro en el Campeonato Nacional de Bench Press en el estado de Goa, al sur de la India en octubre pasado, fue declarada muerta poco después de ser trasladado de urgencia a un hospital cercano el martes.

Vikram Tiwari, un oficial de policía local, confirmó que el cuello de Yashtika Acharya se rompió debido al impacto de la caída de la barra, informó The Times of India . La familia de Yashtika Acharya no presentó ninguna denuncia y, después de la autopsia, las autoridades entregaron el cuerpo a su familia.

El levantamiento de potencia, un deporte de fuerza no olímpico, implica tres levantamientos diferentes (sentadilla, press de banca y peso muerto) y los participantes tienen tres intentos con el peso máximo en cada levantamiento.