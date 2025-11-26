Ilia Topuria pide a Paddy Pimblett y realiza una proposición histórica a la UFC: crear el cinturón libra por libra

Llega el mes de diciembre e Ilia Topuria sigue sin cerrar su próximo combate. Las especulaciones se suceden, y sus posibles rivales siguen incitándole para aceptar los retos, pero no hay movimiento por parte del hispano-georgiano y la UFC. Una inactividad que hace pensar que enero no será la fecha escogida por Ilia para realizar su regreso al octágono.

Lo que sí es evidente es que, ocurra lo que ocurra, la palabra la tiene el campeón. Sea cual sea su oponente, Ilia Topuria será el que decida contra quien será su primera defensa del cinturón de las 155 libras. Y sobre ello ha hablado en Qatar tras la victoria de su hermano Aleksandre.

'El Matador' atendió a ABC para explicar cuál era la situación sobre su futuro y dejó unas palabras que ilusionaran a todos los aficionados de las MMA.

Topuria quiere a Paddy Pimblett

No es una novedad, pero Ilia lo ha vuelto a dejar claro. Su primera defensa del cinturón quiere hacerla contra Paddy Pimblett. El inglés y el hispano-georgiano guardan una relación de enemistad desde hace años y, tras su subida al peso ligero, ambos quieren verse las caras.

El odio es mutuo, y ambos peleadores han pedido a la UFC cerrar este combate. Tras el UFC Qatar, y en declaraciones para Álvaro Colmenero, el campeón volvió a pedir a 'The Baddy' en caso de no poder subir de manera inmediata al peso wélter.

"Me gustaría pelear con Paddy si no me dejan subir a peso wélter para pelear con Islam. Porque la pelea que realmente me gustaría es contra Islam en la tercera división", afirmaba 'El Matador'.

Arman Tsarukyan responde al campeón

Tras conocer las intenciones de Ilia Topuria, Arman Tsarukyan ha decidido responder a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en X, el armenio asegura que Topuria está huyendo del combate. "¿Podría ser más obvio que el pato está haciendo todo lo posible para evitar pelear conmigo?", escribía.

Actualmente, el armenio se encuentra en el número del ranking del peso ligero, por lo que debería ser la primera opción para el combate por el título. Sin embargo, la UFC, en muchas ocasiones, no entiende meritocracia, por lo que Paddy Pimblett sigue contando con grandes opciones de ser el elegido a pesar de estar rankeado en el quinto lugar.

La proposición de Ilia Topuria a la UFC

Además de dejar claro qué oponente quiere enfrentar en la división de las 155 libras, el hispano-georgiano dejó unas palabras que ilusionan. Y es que en caso de no poder ascender a la división del peso wélter para enfrentar a Islam Makhachev y optar a un tercer cinturón, Ilia ha dejado caer la posibilidad de crear un nuevo título llamado 'libra por libra'.

Su intención es la de enfrentar al daguestaní en un combate de peso pactado y, a la vez, obtener una oportunidad para ganar ese ansiado tercer campeonato que le convertiría en un peleador histórico.

Por el momento, tan solo es una idea que se desconoce si ha sido propuesta directamente a la UFC, pero lo cierto es que llamaría la atención de los seguidores del deporte. Desde hace años, muchos aficionados han pedido la creación de más divisiones, con el objetivo de tener más campeones y más luchadores en activo.

Sin embargo, la idea no parece haber calado en Dana White, presidente de la UFC, que se resigna a ello. No obstante, esta proposición supone una buena alternativa para poder ver a ambos luchadores enfrentados sin necesidad de tener que dejar sus cinturones vacantes y sin paralizar sus respectivas divisiones, algo que detesta el mandamás de la compañía.