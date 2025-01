En Inglaterra no dan crédito: así fue la brutal agresión sobre Cucurella que debió sancionarse con roja directa

El Chelsea consiguió salvar `in extremis´ un importante punto en casa ante un Bournemouth que no se lo puso nada fácil. Los de Iraola han empezado el año de la misma forma que terminaron el pasado, y han vuelto a demostrar este martes por qué son uno de los equipos más peligrosos de la Premier League. Y es que, el Bournemouth no ha perdido ninguno de sus últimos nueve partidos en la competición doméstica, una gran racha que consiguió mantener ante un Chelsea que no fue capaz de doblegar a un rival al que deja tan sólo a tres puntos de distancia.

La forma en la que el Chelsea dejó escapar este martes los tres puntos en casa, recuerda y mucho a su primer partido del año ante el Crystal Palace. Los de Enzo Maresca no fueron capaces de aprovechar el gol con el que Cole Palmer inauguró el marcador en la primera mitad, y el equipo local consiguió finalmente empatar el encuentro. Algo similar sucedió ayer ante el Bournemouth, donde la estrella inglesa firmó un excelente gol para poner el 1-0 en el minuto 13 de partido. Así fue su nueva obra de arte en Stamford Bridge, en la que deja sentado al portero rival antes de marcar a placer.

A pesar de que consiguieron adelantarse muy rápido en el marcador, los de Enzo Maresca siguieron buscando la portería rival para intentar sentenciar un partido muy importante en casa. Al igual que frente al Palace, esto no terminó ocurriendo, y sus rivales consiguieron darle la vuelta al marcador en la segunda mitad marcando dos goles en poco más de diez minutos. Los de Iraola dejaron sin palabras a los aficionados de un Chelsea, que finalmente consiguió rescatar un punto gracias a un excelente tiro de falta de James.

Polémica en la Premier League por esta agresión de Brooks sobre Cucurella

Ha sido sin duda la jugada más comentada de este partido que Chelsea y Bournemouth disputaron este martes en Stamford Bridge. David Brooks y Marc Cucurella fueron los protagonistas de una acción que llevó al árbitro a tener que revisar la jugada en el monitor antes de tomar una decisión final. Una jugada que ha desatado la polémica en Inglaterra, y que nos deja una de las imágenes más feas de lo que llevamos de temporada en la Premier League. El jugador del Bournemouth golpeó fuertemente con su brazo sobre el cuello del defensor español, que cayó al suelo dolorido de forma inmediata.

En las imágenes se puede ver cómo Brooks, consciente de que sus rivales podían montar un peligroso contraataque, y viendo cómo Cucurella comenzaba a correr sin marca hacia adelante; tomó la decisión de detener el avance del español de esta forma tan antideportiva. Y es que, el balón ni si quiera estaba en juego, ya que el guardameta del Chelsea conservaba aun el mismo entre sus manos. El colegiado del encuentro, que no pudo apreciar con certeza lo que acababa de ocurrir en el terreno de juego, no tardó en acudir al VAR para revisar la jugada. Lo más sorprendente de todo fue ver que, tras analizar varias veces la misma desde diferentes tomas, el árbitro inglés tomó la decisión de sancionar la misma mostrando únicamente la cartulina amarilla al centrocampista galés.

El pique de Brooks y Cucurella venía de lejos

La tensión entre Brooks y Cucurella fue creciendo a medida que avanzaron los minutos de este último partido en Stamford Bridge. Chelsea y Bournemouth se jugaban este martes algo más de tres puntos en Londres, y ambos jugadores dieron muestras de la gran intensidad con la que sus equipos encararon este choque. Además de la mencionada y polémica jugada entre ellos, también saltaron chispas entre el español y el galés en alguna otra jugada del partido. En la primera mitad, Cucurella ya reclamó otra dura falta del centrocampista del Bournemouth; y finalmente decidió tomarse la justicia por su cuenta para devolvérsela al galés. El defensor español aprovechó que el árbitro no estaba pendiente de esa zona del campo, y chocó con fuerza con su hombro contra el cuerpo de su rival haciendo que se tuviera que tirar al césped.