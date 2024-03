El insólito error con el himno de España en el Mundial de Triatlón en Hong Kong: las caras lo dicen todo

No es la primera vez que el himno de España se convierte en protagonista de una prueba deportiva por un error y no por el logro de uno de uno de nuestros deportistas. Y eso es lo que ha vuelyo a pasar en la en la Copa del mundo de Triatlón en Hong Kong, donde se vivió un surrealista y vergonzoso momento en la entrega de medallas.

La británica Sian Rainsley firmó su primera victoria y se colgó la medalla de oro. Rainsley logró deshacerse de las estadounidenses Katie Zaferes y Kirsten Kasper para asegurarse su primer triunfo a este nivel pero el problema llegó en la ceremonia de las medallas.

Sian Rainsley, en lo más alto del podio, escoltada por las estadounidenses Zaferes (palata) y Kasper (bronce), y suenan los primeros acordes del himno. En teoría tenía que sonar el himno de Inglaterra, pero el que suena es el himno de España. Las caras de las tres triatletas lo dice todo...

Slan Rainsley cubrió los 750 metros de natación, los 20 kilómetros en bici y los cinco kilómetros corriendo en 59 minutos y 44 segundos.

Sin embargo, este no es un caso aislado y la meteduras de pata con el himno de España forman ya parte de la historia del deporte.

OTRAS PIFIAS HISTÓRICAS

- El 28 de Noviembre de 2003 todo estaba listo para la celebración de la Copa Davis en Melbourne cuando un bochornoso error impactaba a la delegación española. En plena ceremonia inaugural, con medio mundo pendiente de Melbourne, donde se celebraba la final de la Copa Davis entre Australia y España, y ante la sorpresa y el estupor de los presentes, la organización del evento hizo sonar el himno de Riego, el himno oficial de la República.

"¿Estos se han vuelto locos?" gritaban los jugadores que no daban crédito a la interpretación del trompetista James Morrison. Un bochornoso error que provocó la indignación y la consiguiente protesta oficial de la delegación española encabezada por el secretario de estado para el Deporte, Juan Antonio Gómez Angulo, y del entonces embajador de España en Camberra, José Ramón Barañano. Nada más sonar los primeros compases del himno de Riego, Juan Antonio Gómez Angulo y el embajador español se levantaron de sus asientos y el secretario de estado se dirigió a los jugadores gritándoles y haciéndoles gestos desde la grada. "No empecéis a jugar, me hago responsable de la situación', les ordenaba con gestos de desaprobación. "La delegación española ha sido objeto de una ofensa y también la nación española".

- Aunque este incidente es de lo más recordados, no es la única vez en el que el himno español adquiría un protagonismo inesperado. En 2015, Carolina Marín lograba una magistral victoria en la final del campeonato del mundo de Bádminton. La onubense estaba envuelta en la bandera de España, recibió su medalla y su ramo de flores y se dispuso a escuchar el himno. La Marcha Real comenzó con el «titi-titti, titi, titi, titititi» habitual, pero de repente, sonó: «¡Viva España! / alzad la frente hijos del pueblo español / que vuelve a resurgir»... era letra que el poeta gaditano José María Pemán puso al himno por encargo de Miguel Primo de Rivera, y que después fue utilizada durante el régimen franquista. La española no pudo reprimir una pequeña sonrisa, pero mantuvo el tipo, con el número uno debajo. «La Federación Mundial de Bádminton y los organizadores, la Asociación de Bádminton de Indonesia, lamentan sinceramente este desafortunado error», pidieron disculpas después.

- Lo mismo le ocurrió a Alberto Contador, que al conquistar el Giro de 2011 escuchó la misma letra en lo más alto del cajón. Por segunda ocasión el ciclista de Pinto vivía una situación de ese tipo. En el Tour de Francia de 2009 fue el himno danés el que acompañó a su triunfo.

- En 2010, el GP de Estados Unidos de MotoGP disputado en Laguna Seca dejaba otra imagen impagable: la del himno italiano sonando en lugar del español tras la victoria de Jorge Lorenzo en el trazado californiano. Los acordes de 'Il Canto degli Italiani' sólo sonaron unos segundos pero la cara de Lorenzo lo decía todo.

- El 29 de julio de 2001, la selección española de waterpolo ganó a Yugoslavia la final del Mundial de Japón, pero en la ceremonia de entrega de medallas ni siquiera se pudo oír el himno debido a un fallo técnico. Los propios jugadores españoles se limitaron a tararearlo.