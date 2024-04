El intencionado mensaje de Jorge Javier a Guti en directo en Supervivientes

Desde los primeros días de concurso de Supervivientes 2024, Jorge Javier Vázquez mostró preocupación por la posibilidad de que el padre de Zayra Gutiérre, Guti, ex futbolista del Real Madrid, estuviera siguiendo de cerca su aventura en el programa

Zayra Gutiérrez ya está en plató porque sus problemas de espalda han sido superiores a sus ganas de seguir concursando. Tuvo que ser evacuada y dejó de participar en Honduras a sr una más en plató. Ahí el presentador pudo dirigirse a ella y preguntarle algo a lo que lleva dando vueltas desde que empezó esta edición: "Una cosa", dijo Jorge Javier, por fin. "¿Está tu padre viéndonos?".

Ante la pregunta de Jorge Javier, Zayra respondió con confianza, asegurando que Guti estaba siguiendo el programa:"Sí", le dijo, "mándale un saludo Jorge", le dijo continuando la broma, o no tan broma del presentador. "¿Cómo le llamo? ¿Qué le digo?", decía Jorge Javier disfrutando del momento y con las ganas de quien se va a dirigir a uno de sus ídolos:"Cómo tú quieras", respondía Zayra Gutiérrez. Jorge Javier no ha tardado en hablar: "Fíjate, ya se me ha ocurrido. Para ti, públicamente. Guti, 'to pa ti'.

La reacción del público ante el mensaje de Jorge Javier Vázquez a Guti fue diversa. Algunos espectadores encontraron humor en la situación, mientras que otros se preguntaban si Guti respondería algún día al presentador. La expectativa sobre una posible respuesta por parte del exfutbolista generó especulaciones y debates entre los seguidores del programa. Pero no ha habido respuesta aún. "Ay, lo que me gustaría ser mujer de un futbolista", continuó Jorge Javier con la broma.

No ha sido la primera vez que hace referencia a Guti y las ganas que tiene de que le esté viendo: "Yo tenía un poster suyo en mi habitación", le dijo a Zayra en uno de los primeros programas de Supervivientes. Ella estaba en el helicóptero para ir a la isla y Jorge Javier le reconoció su admiración por su padres. "Hombre, es que mi padre es muy guapo, perdóname que te diga”, le respondía ella, atenta a otras cosas.

“Hasta aquí puedo leer, que si te cuento lo que mi imaginación iba pensando…”, dejaba caer Jorge Javier.