Isco confiesa que pudo fichar por el Barcelona: "Con lo que pagaba Bartomeu en esa época..."

Isco Alarcón es uno de los futbolistas que marcó un antes y un después en el Real Madrid. El malagueño no tuvo un final feliz en Chamartín tras una mala racha donde apenas jugó. El jugador reconoció que pudo fichar por el Barcelona. "Me llamó Bartomeu y con lo que pagaba Bartomeu en esa época... Pero yo estaba en el Madrid muy bien, con mis compañeros, con un ambiente increíble en el vestuario... Era el equipo de mis sueños, en el que yo había ganado lo que soñaba... No me iba del Madrid ni por todo el oro del mundo. La ciudad, además, es maravillosa. Como he disfrutado en el Madrid sabía que no iba a disfrutar en otro sitio", afirmó a Marca.

El deportista también hizo hincapié a un momento que le marcó un punto de inflexión. "En la pandemia, como no teníamos previsión de volver, fue un momento incierto para todos y me relajé. No trabajé en casa como tenía que haber entrenado. Y cuando te dejas llevar en el fútbol, sobre todo ahora que es tan físico, se nota. Y lo pagué. Pero a partir de ahí también te digo que me volví a poner las pilas y trabajé duro, pero el fútbol depende también de entrenadores, de compañeros que están mejor que tú... Y te toca asumir", zanjó.

"Creo que esto es peor que estar lesionado. Porque cuando estás lesionado ves a los compañeros, puedes entrar al vestuario, compartes momentos, vas a ver los partidos... Aquí estás solo, estás en tu casa, entrenas solo... Ahora no tengo la pelota para reírme. Pero espero que acabe pronto. Estoy en el momento de elegir, de decidir bien, porque no me quiero equivocar. No quiero dar otro paso en falso en mi carrera, que sería complicado de gestionar, aunque creo que lo superaría porque soy un tío valiente y lo haría. Pero no quiero equivocarme", advierte al ser preguntado por su situación.