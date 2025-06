Jaël Bestué: una española en la élite de la velocidad

España terminó sexta en el Campeonato de Europa de Selecciones de atletismo, disputado en Madrid, cuatro días fantásticos entre el Palacio Real con la pértiga y Vallehermoso para el resto de pruebas.

La última jornada fue muy emocionante, con subidas y bajadas, con momentos en los que parecía que el sueño de subir al podio en esta competición por equipos por primera vez estaba cerca, pero se escapó. La tarde, muy calurosa, sirvió para que Jaël Bestué diera otro paso más en su carrera, uno que le puede permitir decir que está (un poco más, pues ya lo estaba) en la élite de la velocidad. Integrante del fantástico relevo corto que brilló en el Mundial del pasado mayo (fueron plata), han confirmado en Madrid la progresión por equipos, y el sábado en el 4x100 batieron el récord de España (42.11). Bestué también ha pasado al siguiente nivel en el individual.

Subcampeona del mundo sub 18 en los 200 metros, en 2017, cuando tenía 16 años, tuvo que hacer frente a una serie de lesiones, y a una operación de cadera, que, si acaso, retrasaron su ascenso, aunque también la hicieron madurar, según ha confesado ella misma. En los 200 metros de Madrid, partía desde la calle 8. No tenía referencias, por delante sólo el horizonte, la curva, ninguna atleta, lo que dice que no le gusta... Pues menos mal. Sonó el disparó y salió fuerte la catalana. Tan fuerte, que parecía que podía pagarlo cuando llegara la pérdida de velocidad. «Escuchaba al público y pensaba: “Tengo que seguir, tengo que seguir...”», confesó en TVE. Y siguió, para detener el reloj en 22.19.

Se llevó las manos a la cabeza porque apenas lo podía creer. Pasado un rato, seguía sin hacerlo. «No sé cuándo voy a poder repetir esto», aseguró. Pero haberlo hecho ya muestra que es un registro que está en sus piernas, y que incluso puede mejorar.

Hubiera sido tercera en los Juegos de París

Por poner en contexto: con esa marca, en los pasados Juegos de París hubiera sido bronce, algo insólito en una prueba de velocidad en el atletismo español. En el último Mundial, donde todo el podio bajó de 22 segundos, le hubiera servido para ser sexta, por tanto, estar entre las mejores. Y esa marca, la mejor de su vida, le sirve para superar el récord de España, que estaba en poder de Sandra Myers, con 22.38, desde el siglo pasado, desde 1990.

Jaël Bestué ya estuvo en los Juegos de Tokio y de París. El atletismo es su vida, pero tiene más inquietudes. Estudia Medicina y hasta los 12 años estuvo en el Conservatorio, con el saxo como instrumento. Talento con las piernas, con los dedos y con la cabeza.