Jenni Hermoso se desahoga y lanza un mensaje a Monte Tomé por no ir a la Selección española

La última convocatoria de Montse Tomé al frente de la selección femenina española ha vuelto a encender el debate. Esta vez, por una ausencia que ya es imposible pasar de largo: la de Jenni Hermoso. La futbolista, símbolo del reciente Mundial conquistado y figura clave del equipo, se ha vuelto a quedar fuera del equipo.

Lejos de guardar silencio, Hermoso ha respondido con un mensaje rotundo en sus redes:

“Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y como son realmente, no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo.”

Una frase directa, sin filtros, que ha sido leída como una crítica explícita a la gestión de Tomé y a la forma en la que se están comunicando las decisiones dentro del equipo nacional.

Una ausencia difícil de justificar

La no inclusión de Hermoso no es una cuestión menor. Se trata de una de las jugadoras más representativas del fútbol español, una profesional que no solo ha sido clave en los éxitos recientes, sino que ha demostrado un compromiso incuestionable con la camiseta nacional. Su exclusión, sin explicaciones convincentes, deja más dudas que certezas.

Tomé, cuando ha sido consultada sobre el tema, se ha limitado a señalar que se trataba de una “decisión técnica”. Una respuesta que, por ambigua, solo ha servido para alimentar especulaciones: ¿Pesan más los criterios deportivos o las diferencias personales? La falta de transparencia ha erosionado aún más la relación entre la seleccionadora y una parte importante de la afición.

El mensaje de Hermoso

Las palabras de Jenni Hermoso no son un simple desahogo emocional. Reflejan un malestar más profundo con la dirección del equipo y con una gestión que muchas jugadoras, en voz baja, consideran distante y poco empática. En su mensaje resuena la exigencia de un trato más honesto, directo y humano.

No es la primera vez que el nombre de Hermoso aparece envuelto en tensiones institucionales. Desde los hechos posteriores al Mundial, y todo lo que supuso el caso Rubiales su figura se ha convertido en un símbolo. Excluirla de la convocatoria no es solo prescindir de su talento en el campo: es, en parte, silenciar lo que pasó.