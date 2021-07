La contundente respuesta de Alfonso Reyes a Rufián por atacar a Djokovic y defender a Biles

Deportes

Gabriel Rufián y muchos más en las redes sociales han aprovechado la victoria del español Pablo Carreño contra Djokovic en los Juegos Olímpicos de Tokio para pasar factura al jugador serbio después de que este respondiese a Simone Biles acerca de la presión. La gimnasta ha sido un ejemplo para todos, la demostración de que los deportistas no sólo tienen que cuidar su cuerpo, sino que también tienen que prestar mucha o más atención incluso a su cabeza.

Pero la decisión de Biles ha creado mucha polémica entre quienes ven en la gimnasta un ejemplo y un modo de sacar a la luz los problemas mentales, que tantas veces se han escondido o da vergüenza hablar de ellos y entre quienes consideran que a Biles le ha faltado la fortaleza que sí tienen otros deportistas.

Djokovic estaba entre los segundos, pero su partido contra Carreño ha demostrado que tampoco es que lleve muy bien la presión. Eso ha provocado el mensaje de Rufián y de muchos otros.

Pero el político se ha encontrado con la contundente respuesta de un ex deportista experimentado en la presión y que pide a los políticos que no hagan de todos los sucesos una batalla para sus trincheras ideológica. Alfonso Reyes ha sido muy claro: “Gestionar la presión y disfrutar de ese privilegio no te hace invencible. Sucumbir puntualmente es inherente al deportista. Ambos son ejemplos de extraordinarios atletas. No hay por qué enfrentarlos. Enhorabuena@pablocarreno91. Otro ejemplo. Políticos, cuiden a los nuestros.”