Deportes

La confirmación del adiós de Pau Gasol a la selección y el anuncio de su hermano Marc después de la derrota ante Estados Unidos hicieron arder las redes sociales. Y como sucede habitualmente hubo opiniones para todos los gustos. La mayoría, como no podía ser de otra forma, alabó la trayectoria de los Gasol, pero hubo también una facción de críticos a la actuación de los dos mejores pívots de la historia del baloncesto español. Ambos cerraron el partido ante el Team USA con 0 puntos. Estuvieron en pista poco más de quince minutos entre los dos y presentaron una carta de tiro conjunto de 0/5. Un mal día no oculta una trayectoria memorable. Y así lo reflejó Ibai Llanos con un tuit: “Es acojonante la poca memoria que tienen algunos desprestigiando a una generación que ha sido medallista olímpica, campeones del mundo y campeones de Europa. Ahora si no ganas fácil a Kevin Durant es un fracaso rotundo. La madre que me parió”.