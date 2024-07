La única fórmula para que participen deportistas rusos en los Juegos Olímpicos de París

Apenas 15 deportistas rusos competirán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París bajo bandera neutral. El Comité Olímpico Internacional (COI) ha publicado la lista definitiva de atletas que participarán en el evento entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

A pesar de haber sido admitidos, decenas de atletas rusos han decidido no participar en los Juegos. Uno de los requisitos impuestos por los organizadores es que los deportistas no apoyen públicamente la invasión de Ucrania.

Los deportistas rusos no participarán en torneos de equipos, no podrán portar símbolos nacionales y no se reproducirá su himno nacional durante las competiciones. En diciembre de 2023, el COI permitió la participación de deportistas rusos y bielorrusos entre los 4,600 atletas de los Juegos Olímpicos, pero bajo estrictas condiciones.

Además de no mostrar apoyo a la invasión de Ucrania, los deportistas no deben formar parte de ninguna estructura militar, lo que representa un impedimento significativo, ya que muchos atletas rusos están vinculados a clubes patrocinados por el ejército o organismos de seguridad, como el CSKA y el Dinamo.

Esta es la segunda vez que Rusia no puede participar en los Juegos Olímpicos como país. En Tokio 2021, los deportistas rusos compitieron bajo bandera neutral debido a sanciones impuestas por la Agencia Mundial Antidopaje, a raíz de un programa de dopaje gubernamental.

Deportistas rusos que participarán en los Juegos Olímpicos de París

Daniil Medvedev, tenista ruso Agencia AP

Inicialmente, el COI había preseleccionado a 11 deportistas rusos. Finalmente, serán 15 los que participarán de las 54 plazas concedidas por el organismo internacional. Los deportistas confirmados incluyen:

Tenistas: Daniil Medvédev, Pável Kótov, Roman Safiullin, Yekaterina Alexandrova, Mirra Andreyeva, Diana Shnider y Yelena Vesnina.

Tamara Dronova, Aliona Ivanchenko y Gleb Syritsa.

Tamara Dronova, Aliona Ivanchenko y Gleb Syritsa. Piragüistas: Zájar Petrov, Alexéi Korováshkov y Olesya Romasenko.

Zájar Petrov, Alexéi Korováshkov y Olesya Romasenko. Nadador: Yevgeni Sómov.

Yevgeni Sómov. Gimnasta de trampolín: Anzhela Bladtseva.

Además, 16 deportistas de Bielorrusia, que sirvió como plataforma en la ofensiva sobre Ucrania, también competirán bajo bandera neutral.

Los deportistas que rechazaron la invitación

Otros 21 deportistas rusos que habían sido admitidos han decidido no participar en los Juegos Olímpicos. Entre ellos, una decena de luchadores, salvo Verónica Chumikova, aceptaron inicialmente la invitación a París. El último en retirarse fue Shamil Mamedov, medallista de bronce del Mundial de lucha libre de 2023, quien alegó una lesión para no competir.

La Federación Rusa de Lucha hizo un llamado público para que ninguno de sus miembros participe en los Juegos. Según el organismo, el 6 de julio se tomó una “decisión unánime” para no acudir a París 2024 junto con los atletas invitados y los cuerpos técnicos de los equipos nacionales de lucha libre, femenina y grecorromana.

Respuesta del Kremlin

El Kremlin ha buscado alternativas a los Juegos Olímpicos para demostrar que no está aislado. Una de las propuestas era organizar en septiembre unos Juegos Mundiales de la Amistad, pero el evento se ha pospuesto hasta 2025.

Otra opción fueron los Juegos de los BRICS en Kazán en junio, aunque el torneo no tuvo mucho impacto debido a su bajo nivel de competencia. Por ejemplo, el cuatro veces campeón mundial de natación sincronizada Alexánder Maltsev ganó dos oros: uno en una prueba sin rivales y otro en una competencia en la que solo se presentó el tailandés Kantinan Adisaisiributr.

A pesar de las restricciones y las deserciones, 15 deportistas rusos competirán en los Juegos Olímpicos de París bajo bandera neutral, reflejando la complicada situación política y deportiva que enfrenta el país.