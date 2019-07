Fue uno de los pocos futbolistas que tenía claro que se iba y por eso Keylor Navas se despidió del Santiago Bernabéu en el último encuentro de Liga del Real Madrid. Al acabar el partido, el portero se fue al centro del campo y, emocionado, alzó los brazos y empezó a aplaudir al público. No había dicho que se iba, pero sí se sabía que Zidane le había comunicado que su portero titular era Courtois.

Y Keylor Navas parecía decidido a buscarse el futuro mientras que Lunin y Luca Zidane tendrían que pelear por ser el segundo del guardameta belga.

Hoy no está ya tan claro que Keylor se vaya a marchar del Real Madrid. Es más, el plan es que se quede, una opción que no desagrada a Zidane, uno de los máximos defensores del portero. Eso sí, si el costarricense sigue en el Real Madrid, a pesar de su fe en si mismo, debe tener muy claro que va a ser el segundo guardameta del equipo, por detrás de Courtois.

Durante el irregular final de la temporada pasada Zidane no dio muchas pistas de cómo iba a ser el equipo que finalmente está dibujando el Real Madrid, sin embargo, si que repitió una y otra vez un mensaje muy claro: no iba a haber polémica en la portería. La pasada campaña, menos con Solari, nunca quedó muy claro quien era el meta principal y eso generó desconcierto, incertidumbre y rumores continuas. Zidane busca este año un vestuario fuerte, unido y va a intentar que casi nada lo desequilibre: su apuesta es Courtois.

Ni a Keylor Navas ni al Real Madrid les han convencido las ofertas que han llegado por el portero. Cobra unos 5 millones de euros y no todos los equipos pueden pagar eso a un guardameta que este invierno cumplirá 33 años. Hay que hacerse cargo de su ficha y también pagar un traspaso al conjunto blanco. Porque la política de este Real Madrid es que no va malvender ningún futbolista.

Keylor no ha encontrado un equipo que satisfaga sus deseos. En Portugal se ha rumoreado mucho acerca de un posible interés del Benfica o del Oporto, si Iker Casillas no continúa, pero no ha habido nada efectivo y el verano se termina.

Keylor Navas ha pasado parte de sus vacaciones con Sergio Ramos, son grandes amigos y el portero es uno de los más queridos del vestuario. La semana que viene llegará a Madrid y se subirá en el avión que lleva al equipo a Montreal para iniciar la pretemporada. Su despedida al final de la campaña pasada ha sido "fake.

Falta, entonces por saber quién se queda como tercer portero: si Lunin o Luca Zidane. Al primero le quieren dar minutos, que no tuvo los suficientes en el Leganés y el segundo ya sabe lo que es jugar con la presión de ser el hijo del entrenador. Está por ver que se queden.