La portera del CD Tacón despedida del Atlético por ser del Real Madrid

“Desde muy pequeña he sido seguidora del Real Madrid, muy a pesar de mi padre, que es atlético de corazón, y ello me ha llevado a celebrar sus éxitos de igual forma que he celebrado los del Atlético de Madrid. Juego en el Atlético de Madrid Féminas desde hace tres años, defendiendo el escudo con el que juego, mostrando ilusión y compromiso en cada entrenamiento y en cada partido cuando me enfundo en mi camiseta del Atleti”, escribió Sara Ezquerro hace tres años cuando una foto suya viendo la final de la Champions entre el Real Madrid y el Atlético se hizo viral.

Era portero del Atlético y vio ese partido en el Bernabéu con una bufanda del Real Madrid:”Sé que cometí un error y estoy dispuesta a asumir las consecuencias. Fue una foto publicada por una compañera, sin mi consentimiento y sin que yo tuviera conocimiento de ello. Dicha imagen fue tomada antes del partido y en ningún momento se está celebrando nada, pues no se había disputado el encuentro todavía. Soy una chica de 17 años y como muchos adolescentes de mi edad he sido víctima de las repercusiones del mal uso de las redes sociales y espero que mi caso sirva de ejemplo para que otros jugadores como yo aprendan a tener más cuidado”, seguía escribiendo después de vivir una pesadilla con ataques en las redes sociales.

Ella pidió perdón, pero en el club rojiblanco no la perdonaron y la despidieron por eso: “Gracias por estos años, asumo la decisión del club. Espero que el tiempo ponga a cada uno en su lugar, nos volveremos a encontrar. Muy agradecida de haber construido este camino juntas. Pues eso tías os quiero”, escribió Sara en las redes sociales después de saber la noticia.

Puede que el tiempo ponga a cada una en su lugar. Sara Ezquerro es portera del Cd Tacón, el club que va a ser el Real Madrid en la Liga Femenina. Ayer la portero retuiteaba la portada de Marca que hablaba del nuevo equipo del Real Madrid